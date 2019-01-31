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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 66,0987 руб.
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31 января 2019 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 66,0987 руб.
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31 января. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 31 января, составляет 66,0987 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 24,25 коп.
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31 января 2019 года 13:25
Большинство фондовых индексов государств Западной Европы увеличиваются в ходе торгов в четверг вместе с другими рынками акций мира на новостях от Федеральной резервной системы (ФРС) США. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 13:05 мск вырос на... читать дальше
.31 января 2019 года 13:21
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 1 февраля, составляет 75,2006 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 37,00 коп. Это автоматическое сообщение.
.31 января 2019 года 13:21
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 1 февраля, составляет 65,3577 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 74,10 коп. Это автоматическое сообщение.
.31 января 2019 года 13:19
Глава МИД Великобритании Джереми Хант в четверг заявил в эфире радио BBC, что сроки реализации Brexit могут быть сдвинуты, поскольку даже в случае одобрения сделки с Брюсселем парламенту потребуется время на принятие соответствующих законов. "Если мы придем к соглашению... читать дальше
.31 января 2019 года 13:15
Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 10,58 пункта (0,421%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2522,44 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2536,28 (+0,97%) пункта,... читать дальше
.31 января 2019 года 13:11
Безработица в 19-ти странах еврозоны в декабре 2018 года осталась на минимальном уровне с октября 2008 года в 7,9%, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза (Евростата). Динамика показателя совпала с прогнозами экспертов. В ЕС безработица... читать дальше
.31 января 2019 года 13:05
В декабре 2018 года безработица в Италии снизилась до 10,3% с 10,5% в ноябре, сообщает итальянское статистическое агентство Istat. Аналитики ожидали рост показателя до 10,6%. При уровень безработицы среди молодежи вырос на 0,1 п.п. - до 31,9% Численность безработных... читать дальше
.31 января 2019 года 13:05
Сбор зерна в России в этом году может превысить 127 млн тонн. Такой прогноз сделал генеральный директор компании "ПроЗерно" Владимир Петриченко на проходящей в Красной Поляне (Сочи) Горной зерновой ассамблее-2019. По его словам, такая оценка основана на том, что... читать дальше
.31 января 2019 года 13:05
Средний курс продажи наличного доллара США в банках Москвы достиг минимального значения за месяц и составляет 66,2759 руб.
Минимальное значение за месяц (с 1 января по 31 января) - 66,2759 руб. за доллар, максимальное значение - 68,1052 руб. за доллар, средний курс продажи за месяц снизился на 1,67 руб. Это автоматическое сообщение.
.31 января 2019 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск 31 января средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 65,12/65,97 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 65,12/65,97 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 56 коп., средний...
.31 января 2019 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 74,57/75,99 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 9 коп., Cредний курс продажи упал на 43...
.31 января 2019 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 64,84/66,28 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 64,84/66,28 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 41 коп., Cредний курс продажи упал...
.31 января 2019 года 12:56
Административная ответственность за незаконное обращение драгоценных металлов и камней будет повышена
Административная ответственность за незаконное обращение драгоценных металлов и камней будет повышена, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства РФ. "Те меры воздействия, то наказание, которое сейчас предусмотрено Кодексом об административных... читать дальше
.31 января 2019 года 12:48
Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко условились встретиться в ближайшее время, чтобы обсудить вопросы функционирования Союзного государства и двусторонних отношений. "Условились в ближайшее время встретиться. Точную дату мы вас сообщим", -... читать дальше
.31 января 2019 года 12:41
Средняя стоимость дома в Великобритании в январе 2019 года выросла на 0,3% по сравнению с декабрем и составила 211,966 тыс. фунтов стерлингов, свидетельствуют данные крупнейшего ипотечного общества страны Nationwide Building Society. Аналитики прогнозировали рост показателя... читать дальше
.31 января 2019 года 12:34
Чистая прибыль британской компании Diageo Plc, крупнейшего в мире производителя алкоголя, в первом полугодии 2019 финансового года, завершившемся 31 декабря, снизилась на 4% и составила 1,976 млрд фунтов стерлингов против 2,058 млрд фунтов за сопоставимый период годом ранее.... читать дальше
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