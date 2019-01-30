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Главная / Все новости / Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 66,0174 руб.
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30 января 2019 года 17:30
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 66,0174 руб.
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30 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2798 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 66,0174 руб. Минимальный курс доллара США составил 65,8525 руб., максимальный - 66,175 руб. Было заключено 9622 сделки. Объем торгов составил 58063,74 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 66,07 руб. за доллар США. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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