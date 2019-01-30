Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 75,4903 руб.

30 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3687 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,4903 руб.

Минимальный курс евро составил 75,2875 руб., максимальный - 75,655 руб. Было заключено 3010 сделок. Объем торгов составил 12519,47 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 75,37 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.