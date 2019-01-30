ЦБ РФ установил курс евро с 31 января в размере 75,5706 руб.

30 января. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 31 января, составляет 75,5706 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 31,05 коп.

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Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 13,51 пункта (0,541%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2511,86 пункта. Индекс РТС корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс... Индекс РТС корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску облигаций Газпромбанка (MOEX: GZPR) (ГПБ) серии 001Р-05Р объемом 10 млрд рублей кредитный рейтинг "AA(RU)", говорится в сообщении агентства. Эмиссия является старшим необеспеченным долгом ГПБ. По... Эмиссия является старшим необеспеченным долгом ГПБ. По... читать дальше

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налитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску рублевых еврооблигаций Альфа-банка на 10 млрд рублей ожидаемый кредитный рейтинг "еAA(RU)", говорится в сообщении агентства. Эмиссия является старшим необеспеченным долгом Альфа-банка. По причине... Эмиссия является старшим необеспеченным долгом Альфа-банка. По причине... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3275 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,4381 руб. Минимальный курс евро составил 75,2975 руб.,... Минимальный курс евро составил 75,2975 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 58 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,8233 руб. Минимальный курс юаня составил 9,7911 руб., максимальный - 9,833... Минимальный курс юаня составил 9,7911 руб., максимальный - 9,833... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2410 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 66,0141 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Рынок акций РФ, открывшийся в миноре, завершил среду в хорошем плюсе. Европейские фондовые индексы в ходе торгов демонстрировали противоречивые тенденции. Европейские фондовые индексы в ходе торгов демонстрировали противоречивые тенденции. Фондовые индексы АТР преимущественно снизились в среду. Фондовые индексы АТР преимущественно снизились в среду. Котировки фьючерсов на индексы США... Котировки фьючерсов на индексы США... читать дальше

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В 2018 году ВВП Литвы, с учетом влияния сезонного фактора и количества рабочих дней, вырос на 3,6%, сообщил департамент статистики Литвы. Объем ВВП составил 45,2 млрд евро. Объем ВВП составил 45,2 млрд евро. В 4-м квартале 2018 года ВВП составил 12 млрд евро и вырос на 1,6% по сравнению с 3-м... В 4-м квартале 2018 года ВВП составил 12 млрд евро и вырос на 1,6% по сравнению с 3-м...

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ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) установило ставку 1-го купона облигаций серии 001P-13 объемом 10 млрд рублей на уровне 9,50% годовых, говорится в сообщении компании. В ходе премаркетинга ориентир ставки был снижен один раз. В ходе премаркетинга ориентир ставки был снижен один раз. По... По... читать дальше

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Минэкономразвития РФ в ближайшие месяцы представит стратегию развития туризма до 2035 года, ее целью будет удвоение объема доходов от иностранного туризма и создание условий для того, чтобы российские туристы больше путешествовали по России. "У нас общий объем... "У нас общий объем... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг Запсибкомбанка (MOEX: ZAPK), а также выпуска облигаций банка серии БО-ПО1 до уровня "AА-(RU)", изменив прогноз по рейтингу с "позитивного" на "стабильный", сообщается в пресс-релизе... читать дальше

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Подготовленный Минфином законопроект "О развитии инвестиционной деятельности в РФ, защите и поощрении капиталовложений" призван отрегулировать весь комплекс отношений между государством и частным инвестором. С августа прошлого года, после того, как инициатива помощника... С августа прошлого года, после того, как инициатива помощника... читать дальше

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Qiwi за 10 лет заблокировала почти 900 млн рублей средств пользователей сервиса "кошелек", следует из пояснительной записки к законопроекту, устанавливающему обязанность операторов электронных платежных систем уведомлять граждан о блокировке средств на их счетах в этот же... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 919 тыс. баррелей - до 445,944 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 2235 тыс. баррелей и составили 257,38 млн баррелей,... Товарные запасы бензина сократились на 2235 тыс. баррелей и составили 257,38 млн баррелей,... читать дальше

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Минэкономразвития РФ направило в Минфин новое письмо с замечаниями в рамках обсуждения законопроекта с поправками, касающимися деятельности филиалов иностранных страховщиков на территории России, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. По его словам, часть... По его словам, часть... читать дальше

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Торги в среду американские фондовые индексы начали ростом, в том числе благодаря хорошей финансовой отчетности Apple и Boeing. Индекс Dow Jones Industrial Average к 18:10 мск вырос на 0,98% и составлял 24821,62 пункта. Standard & Poor's 500 к этому времени увеличился на... Индекс Dow Jones Industrial Average к 18:10 мск вырос на 0,98% и составлял 24821,62 пункта. Standard & Poor's 500 к этому времени увеличился на... читать дальше

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