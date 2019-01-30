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Экономика Франции в четвертом квартале 2018 года выросла на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют предварительные данные французского национального статистического института Insee. Темпы роста совпали с динамикой ВВП в 3-м квартале и были... Темпы роста совпали с динамикой ВВП в 3-м квартале и были... читать дальше

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Банк России зарегистрировал программу жилищных облигаций с ипотечным покрытием ООО "ИА ВТБ-Ипотека" (SPV-компания ВТБ) серии 001 объемом 500 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента. Программе присвоен идентификационный номер 4-00445-R-001P. Программе присвоен идентификационный номер 4-00445-R-001P. В рамках... В рамках... читать дальше

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На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 1435 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 66,1116... читать дальше

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В 10:05 мск курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 66,1116 руб. По отношению к последней сделке во вторник доллар вырос на 6,11 коп. Однако к курсу, установленному Банком России на сегодня, американская... По отношению к последней сделке во вторник доллар вырос на 6,11 коп. Однако к курсу, установленному Банком России на сегодня, американская... читать дальше

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По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи понизился на 1,46 пункта (0,058%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2496,89 пункта. По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 0,97 пункта (0,081%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 0,97 пункта (0,081%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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Московская биржа" 29 января зарегистрировала программу облигаций ООО "Кисточки-финанс" объемом до 300 млн рублей включительно, говорится в сообщении биржи. Программе присвоен идентификационный номер 4-00419-R-001P-02E. Программе присвоен идентификационный номер 4-00419-R-001P-02E. В рамках 50-летней программы облигации... В рамках 50-летней программы облигации... читать дальше

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Крупнейший в мире интернет-аукцион eBay Inc. получил чистую прибыль и увеличил выручку в четвертом квартале 2018 года, а также впервые в своей истории объявил о выплате дивидендов. Как сообщается в отчетности компании, в октябре-декабре eBay получила чистую прибыль в... Как сообщается в отчетности компании, в октябре-декабре eBay получила чистую прибыль в... читать дальше

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Сегодняшние торги фондовый рынок России начал снижением на фоне неоднозначных сигналов с мировых рынков капитала, а также в ожидании объявления итогов первого в этом году заседания ФРС США. Фондовые индексы стран Западной Европы выросли во вторник, инвесторы оценивали... Фондовые индексы стран Западной Европы выросли во вторник, инвесторы оценивали... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 65,49/66,76 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 8 коп., Cредний курс продажи упал...

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ООО "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус" (МСМР, Владивосток, совместное предприятие российского ПАО "Соллерс" и японской Mazda) в 2018 году увеличило выпуск автомобилей Mazda на 29,2% по сравнению с показателем 2017 года, говорится в сообщении департамента экономики и развития... читать дальше

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0 января. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 31 января однодневные биржевые облигации серии КС-3-128 объемом 75 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше

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Ритейлер "Вкусвилл" начала серию встреч с потенциальными инвесторами, где обсуждается возможность IPO, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники. По словам одного из них, ритейлер рассматривает разные конфигурации IPO, в том числе - размещение на "Московской бирже" до... По словам одного из них, ритейлер рассматривает разные конфигурации IPO, в том числе - размещение на "Московской бирже" до... читать дальше

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о модернизации около 39 ГВт тепловых мощностей до 2022-2031 годов, следует из опубликованных на сайте Кабмина материалов. Ранее министр энергетики РФ Александр Новак рассказал журналистам, что первые отборы... Ранее министр энергетики РФ Александр Новак рассказал журналистам, что первые отборы... читать дальше

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Переход на евро в международных бизнес-сделках поможет компаниям стать более независимыми и менее уязвимыми от санкций США, заявил председатель Восточного комитета германской экономики Вольфганг Бюхеле в интервью "Интерфаксу". Комментируя курс России на дедолларизацию,... Комментируя курс России на дедолларизацию,... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 30 января составили по Российской Федерации 2368,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1991,5 млрд руб. На... На... читать дальше

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Доллар США слабо дешевеет по отношению практически ко всем к валютам развитых и развивающихся стран, участники рынка ждут решений Федеральной резервной системы (ФРС) и сигналов о дальнейшем развитии американо-китайских торговых отношений. Инвесторы и экономисты... Инвесторы и экономисты... читать дальше

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