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30 января 2019 года 08:02
ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 75,8811 руб.
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30 января. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 30 января, составляет 75,8811 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 68,79 коп.
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30 января 2019 года 10:27
Экономика Франции в четвертом квартале 2018 года выросла на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют предварительные данные французского национального статистического института Insee. Темпы роста совпали с динамикой ВВП в 3-м квартале и были... читать дальше
.30 января 2019 года 10:26
Банк России зарегистрировал программу жилищных облигаций с ипотечным покрытием ООО "ИА ВТБ-Ипотека" (SPV-компания ВТБ) серии 001 объемом 500 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента. Программе присвоен идентификационный номер 4-00445-R-001P. В рамках... читать дальше
.30 января 2019 года 10:20
На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 1435 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 66,1116... читать дальше
.30 января 2019 года 10:20
В 10:05 мск курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 66,1116 руб. По отношению к последней сделке во вторник доллар вырос на 6,11 коп. Однако к курсу, установленному Банком России на сегодня, американская... читать дальше
.30 января 2019 года 10:20
По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи понизился на 1,46 пункта (0,058%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2496,89 пункта. По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 0,97 пункта (0,081%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше
.30 января 2019 года 10:13
Московская биржа" 29 января зарегистрировала программу облигаций ООО "Кисточки-финанс" объемом до 300 млн рублей включительно, говорится в сообщении биржи. Программе присвоен идентификационный номер 4-00419-R-001P-02E. В рамках 50-летней программы облигации... читать дальше
.30 января 2019 года 10:12
Крупнейший в мире интернет-аукцион eBay Inc. получил чистую прибыль и увеличил выручку в четвертом квартале 2018 года, а также впервые в своей истории объявил о выплате дивидендов. Как сообщается в отчетности компании, в октябре-декабре eBay получила чистую прибыль в... читать дальше
.30 января 2019 года 10:03
Сегодняшние торги фондовый рынок России начал снижением на фоне неоднозначных сигналов с мировых рынков капитала, а также в ожидании объявления итогов первого в этом году заседания ФРС США. Фондовые индексы стран Западной Европы выросли во вторник, инвесторы оценивали... читать дальше
.30 января 2019 года 10:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 10:00 мск составил 65,49/66,76 руб.
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 65,49/66,76 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 8 коп., Cредний курс продажи упал...
.30 января 2019 года 09:55
ООО "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус" (МСМР, Владивосток, совместное предприятие российского ПАО "Соллерс" и японской Mazda) в 2018 году увеличило выпуск автомобилей Mazda на 29,2% по сравнению с показателем 2017 года, говорится в сообщении департамента экономики и развития... читать дальше
.30 января 2019 года 09:47
0 января. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 31 января однодневные биржевые облигации серии КС-3-128 объемом 75 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше
.30 января 2019 года 09:47
Ритейлер "Вкусвилл" начала серию встреч с потенциальными инвесторами, где обсуждается возможность IPO, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники. По словам одного из них, ритейлер рассматривает разные конфигурации IPO, в том числе - размещение на "Московской бирже" до... читать дальше
.30 января 2019 года 09:39
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о модернизации около 39 ГВт тепловых мощностей до 2022-2031 годов, следует из опубликованных на сайте Кабмина материалов. Ранее министр энергетики РФ Александр Новак рассказал журналистам, что первые отборы... читать дальше
.30 января 2019 года 09:31
Переход на евро в международных бизнес-сделках поможет компаниям стать более независимыми и менее уязвимыми от санкций США, заявил председатель Восточного комитета германской экономики Вольфганг Бюхеле в интервью "Интерфаксу". Комментируя курс России на дедолларизацию,... читать дальше
.30 января 2019 года 09:30
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2368,4 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 1112,86 млрд руб.
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 30 января составили по Российской Федерации 2368,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1991,5 млрд руб. На... читать дальше
.30 января 2019 года 09:25
Доллар США слабо дешевеет по отношению практически ко всем к валютам развитых и развивающихся стран, участники рынка ждут решений Федеральной резервной системы (ФРС) и сигналов о дальнейшем развитии американо-китайских торговых отношений. Инвесторы и экономисты... читать дальше
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