Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 66,3007 руб.

29 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3374 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 66,3007 руб.

Минимальный курс доллара США составил 66,125 руб., максимальный - 66,4 руб. Было заключено 8593 сделки. Объем торгов составил 43493,04 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 66,145 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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