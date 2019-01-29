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29 января 2019 года 15:15
Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 75,859 руб.
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29 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 6533 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,859 руб. Минимальный курс евро составил 75,6875 руб., максимальный - 75,9725 руб. Было заключено 3179 сделок. Объем торгов составил 15404,47 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 75,74 руб. за евро. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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.29 января 2019 года 15:15
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