29 января 2019 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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29 января. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:45
|Индекс доверия потребителей к экономике Франции
|Январь 2019
|12:00
|Изменение цен производителей в Италии
|Декабрь 2018
|16:30
|Предварительные данные по запасам на оптовых складах США
|Декабрь 2018
|17:00
|Индекс изменения цен на жилье в 20 крупнейших городах США
|Ноябрь 2018
|18:00
|Индекс доверия потребителей (Conference Board)
|Январь 2019
|18:00
|Продажи домов на первичном рынке жилья США
|Декабрь 2018
Это автоматическое сообщение.
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29 января 2019 года 16:16
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может возобновить переговоры с Брюсселем об изменении условий согласованной ранее сделки по Brexit, пишет во вторник газета The Independent.
Издание отмечает, что во вторник утром Т.Мэй заявила парламентариям о намерении... читать дальше
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29 января 2019 года 16:15
После подъема индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 5,82 пункта (0,235%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2482,63 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2490 (+0,53%)... читать дальше
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29 января 2019 года 16:07
Российские банки пока что запустили систему быстрых платежей (СБП) для узкого круга клиентов, следует из опроса кредитных организаций, проведенного "Интерфаксом".
С понедельника система заработала в 12 кредитных организациях. Это Газпромбанк, ВТБ, Альфа-банк,... читать дальше
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29 января 2019 года 16:03
В январе-ноябре 2018 года Россия увеличила импорт пальмового масла и его фракций на 24,1% по сравнению с январем-ноябрем прошлого года - до 946 тыс. тонн, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (Росстата). В ноябре импорт подскочил в годовом выражении на 84,5% -... читать дальше
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29 января 2019 года 16:02
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 65,48/66,99 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 32 коп., Cредний курс продажи...
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29 января 2019 года 16:00
В России в 4-м квартале 2018 года самый низкий уровень безработицы, соответствующей критериям МОТ, отмечен в Центральном федеральном округе (2,9%), самый высокий - в Северо-Кавказском федеральном округе (10,7%). Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы государственной... читать дальше
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29 января 2019 года 15:58
Министерство финансов России 30 января проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26223 в объеме 15 млрд рублей, а также ОФЗ-ПД серии 26224 на сумму 10 млрд рублей, говорится в сообщении на сайте Минфина.
Облигации серии 26223 с погашением 28 февраля 2024 года имеют 11... читать дальше
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29 января 2019 года 15:51
По итогам 4-го квартала 2018 года ритейлер "O'Кей" увеличил выручку по сравнению с показателем 4-го квартала 2017 года на 0,7%- до 45,7 млрд рублей (без учета эффекта от продажи бизнеса супермаркетов в конце 2017 года).
Выручка гипермаркетов "О'Кей" сократилась на 1,3%... читать дальше
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29 января 2019 года 15:44
ГК "Российские автомобильные дороги" ("Автодор") полностью разместила облигации серии 001Р-09 объемом 2 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Срок обращения выпуска - около 27 лет.
Ставка 1-го купона установлена на уровне 5,3%... читать дальше
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29 января 2019 года 15:42
В "Единой России" выступили против введения поправок в КоАП РФ о наложении штрафов на потребителей, которые отказываются устанавливать счетчики на газ, сообщает во вторник пресс-служба партии.
"Любые варианты принуждения людей к установке приборов учета в виде штрафов... читать дальше
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29 января 2019 года 15:34
Рост ВВП РФ в 2019 году замедлится до 1-1,2% при цене на нефть в $60 за баррель с 2,1% в 2018 году, говорится в обзоре института "Центр развития" НИУ "Высшая школа экономики" "Комментарии о государстве и бизнесе".
Ожидания "Центра развития" ВШЭ оказались ниже... читать дальше
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29 января 2019 года 15:30
В среду, 30 января, ожидается погашение по 1 выпуску облигаций на общую сумму 75000,00 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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29 января 2019 года 15:30
В среду, 30 января, ожидаются выплаты купонных доходов по 15 выпускам облигаций на общую сумму 29322,39 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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29 января 2019 года 15:23
Общая стоимость рекультивации 24 закрытых в Московской области мусорных полигонов, по предварительным расчетам, составит около 40 млрд рублей.
"Мы видим общую стоимость работ по рекультивации всех полигонов, которые у нас закрыты - это 24 полигона, в 38-42 млрд рублей",... читать дальше
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29 января 2019 года 15:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 6533 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,859 руб.
Минимальный курс евро составил 75,6875 руб., максимальный -... читать дальше
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29 января 2019 года 15:08
ЦБ РФ с 30 января установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2790,6 (+32,87) руб./грамм; на серебро - 33,45 (+0,86) руб./грамм; на платину - 1744,73 (+25,66) руб./грамм; на палладий - 2855,98 (-3,49) руб./грамм.
Это автоматическое сообщение.
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