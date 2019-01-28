Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 75,2057 руб.

28 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 5631 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,2057 руб.

Минимальный курс евро составил 75,0475 руб., максимальный - 75,4825 руб. Было заключено 3655 сделок. Объем торгов составил 17685,97 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 75,2925 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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