Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 9,7654 руб.

28 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 505 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,7654 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,755 руб., максимальный - 9,7802 руб. Была заключена 41 сделка. Объем торгов составил 126,8 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,7802 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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