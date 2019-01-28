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Почти все топливозаправочные компании, работающие в аэропортах Московского авиаузла, в январе снизили цены на свои услуги относительно предыдущего месяца, свидетельствует статистика Росавиации. Из шести компаний ценник не изменился только у ООО "Газпромнефть-Аэро... Из шести компаний ценник не изменился только у ООО "Газпромнефть-Аэро... читать дальше

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Американские фондовые индексы в начале торговой сессии в понедельник демонстрируют отрицательную динамику, начиная с негативным настроением неделю. Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:48 МСК снизился на 1,32% и составлял 24411,16... Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:48 МСК снизился на 1,32% и составлял 24411,16... читать дальше

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Численность безработных в России, зарегистрированных в органах службы занятости, увеличилась за неделю с 16 по 23 января на 3,2% до 691 тыс. 930 человек, сообщает пресс-служба Минтруда. Увеличение численности безработных зафиксировано в 77 субъектах Федерации.... Увеличение численности безработных зафиксировано в 77 субъектах Федерации.... читать дальше

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АК "АЛРОСА" расширила список долгосрочных клиентов в рамках трехлетнего контрактного периода 2018-2020 гг, сообщила компания. Статус долгосрочных получили шесть клиентов, которые с начала 2018 года входили в ALROSA Alliance и являлись кандидатами на возможное заключение... Статус долгосрочных получили шесть клиентов, которые с начала 2018 года входили в ALROSA Alliance и являлись кандидатами на возможное заключение... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 189 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 65,9604 руб. Минимальный курс доллара США составил 65,67 руб.,... Минимальный курс доллара США составил 65,67 руб.,... читать дальше

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Экспортные цены на российскую пшеницу (содержание протеина 12,5%) на минувшей неделе выросли на $7 за тонну и достигли максимума с декабря 2014 года, следует из мониторинга центра "СовЭкон". Цена составила $247,5 за тонну (FOB глубоководные порты). Ее повышение связано... Цена составила $247,5 за тонну (FOB глубоководные порты). Ее повышение связано... читать дальше

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Правительство РФ подготовит дополнительный финансовый продукт для застройщиков, которые не смогут получить проектное финансирование, заявил в понедельник на совещании в Совете Федерации замглавы Минстроя Никита Стасишин. "Относительно того, что будет с компаниями в... "Относительно того, что будет с компаниями в... читать дальше

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Более 780 млрд рублей будет выделено на реализацию национального проекта "Образование", сообщила заместитель руководителя правительства РФ Татьяна Голикова. "Принят бюджет на реализацию национального проекта "Образование". За шесть лет будет направлено 785 млрд рублей.... "Принят бюджет на реализацию национального проекта "Образование". За шесть лет будет направлено 785 млрд рублей.... читать дальше

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ООО "Трансбалтстрой" выставило на 14 февраля дополнительную оферту по облигациям 1-й серии, говорится в сообщении компании. Заявки на выкуп будут приниматься с 9:00 МСК 7 февраля до 18:00 МСК 13 февраля. Объем выкупа - до 100 тыс. облигаций. Заявки на выкуп будут приниматься с 9:00 МСК 7 февраля до 18:00 МСК 13 февраля. Объем выкупа - до 100 тыс. облигаций. Как сообщалось... Как сообщалось... читать дальше

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Прирост запасов нефти и конденсата категорий АВС1 в 2019 году и 2020 году, согласно предварительным оценкам Минприроды, останется на уровне прошлого года и составит 550-580 млн тонн, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства. "Прогнозируется, что прирост... "Прогнозируется, что прирост... читать дальше

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Чистые выплаты по внешнему долгу российских нефинансовых организаций, включая основной долг и проценты, в первом квартале 2019 года могут составить до $10,1 млрд, что на 40% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, в то время как по данным макростатистики они оцениваются... читать дальше

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Согласно прогнозам Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), объем пассажирских авиаперевозок Китая к 2037 году достигнет 1,6 млрд человек.. При этом общемировой пассажиропоток, как ожидается, может удвоиться и достигнуть 8,2 млрд человек в год, сообщает China... читать дальше

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8 января. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 28 января однодневные биржевые облигации серии КС-3-125 на 18 млрд 702 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Американская компания Caterpillar Inc., крупнейший в мире производитель дорожно-строительного и горного оборудования, вернулась к прибыли в четвертом квартале 2018 года после убытка годом ранее, однако результат оказались существенно слабее ожиданий рынка из-за снижения спроса в... читать дальше

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"Акрон" в 2018 году увеличил производство товарной продукции на 2,5% - до 7,5 млн тонн, сообщила компания. Выпуск удобрений вырос на 2% и составил 6,2 млн тонн. Выпуск удобрений вырос на 2% и составил 6,2 млн тонн. Основной прирост производства был обеспечен за счет модернизации действующих агрегатов карбамида и... Основной прирост производства был обеспечен за счет модернизации действующих агрегатов карбамида и... читать дальше

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Минстрой РФ отовит новые компенсирующие решения для стройотрасли, рассказал в понедельник журналистам глава министерства Владимир Якушев по итогам совещания премьера Дмитрия Медведева с вице-премьерами. "В рамках задач, которые сегодня были обозначены премьером, мы... "В рамках задач, которые сегодня были обозначены премьером, мы... читать дальше

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