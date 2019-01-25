Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 65,9774 руб.

25 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 191 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 65,9774 руб.

Минимальный курс доллара США составил 65,6775 руб., максимальный - 66,2275 руб. Было заключено 11803 сделки. Объем торгов составил 59808,55 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 66,065 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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