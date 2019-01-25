25 января 2019 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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25 января. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 28.01 по 03.02 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|28.01.2019
|10:00
|Индекс изменения стоимости жилья в Великобритании от NationWide
|Январь 2019
|28.01.2019
|10:00
|Объемы розничных продаж в Германии
|Декабрь 2018
|28.01.2019
|12:00
|Изменение денежной массы в еврозоне
|Декабрь 2018
|29.01.2019
|10:45
|Индекс доверия потребителей к экономике Франции
|Январь 2019
|29.01.2019
|12:00
|Изменение цен производителей в Италии
|Декабрь 2018
|29.01.2019
|16:30
|Предварительные данные по запасам на оптовых складах США
|Декабрь 2018
|29.01.2019
|17:00
|Индекс изменения цен на жилье в 20 крупнейших городах США
|Ноябрь 2018
|29.01.2019
|18:00
|Индекс доверия потребителей (Conference Board)
|Январь 2019
|30.01.2019
|09:30
|Предварительная оценка ВВП Франции
|IV квартал 2018
|30.01.2019
|10:45
|Данные о потребительских расходах во Франции
|Декабрь 2018
|30.01.2019
|10:45
|Цены производителей во Франции
|Декабрь 2018
|30.01.2019
|12:00
|Индекс потребительского доверия к экономике Италии
|Январь 2019
|30.01.2019
|12:30
|Изменение денежной массы в Великобритании
|Декабрь 2018
|30.01.2019
|13:00
|Индекс делового и потребительского доверия в еврозоне
|Январь 2019
|30.01.2019
|16:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Германии
|Январь 2019
|30.01.2019
|16:15
|Занятость в производственном секторе США
|Январь 2019
|30.01.2019
|16:30
|Предварительная оценка ВВП США
|IV квартал 2018
|30.01.2019
|18:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 19 по 25 января
|30.01.2019
|22:00
|Процентная ставка ФРС
|Январь 2019
|31.01.2019
|08:05
|Индекс потребительского доверия к экономике Великобритании компании GfK
|Январь 2019
|31.01.2019
|10:45
|Предварительная оценка потребительских цен во Франции
|Январь 2019
|31.01.2019
|11:55
|Данные о безработице в Германии
|Январь 2019
|31.01.2019
|12:00
|Данные о безработице в Италии
|Декабрь 2018
|31.01.2019
|13:00
|Данные по безработице в еврозоне
|Декабрь 2018
|31.01.2019
|13:00
|Предварительная оценка ВВП еврозоны
|IV квартал 2018
|31.01.2019
|16:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 20 по 26 января
|31.01.2019
|16:30
|Изменение расходов и доходов населения США
|Декабрь 2018
|31.01.2019
|16:30
|Месячное изменение ВВП Канады
|Ноябрь 2018
|31.01.2019
|16:30
|Цены производителей в Канаде
|Декабрь 2018
|31.01.2019
|16:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 13 по 19 января
|31.01.2019
|17:45
|Индекс производственной активности Чикаго
|Январь 2019
|31.01.2019
|18:00
|Продажи домов на первичном рынке жилья США
|Декабрь 2018
|01.02.2019
|08:05
|Объем спроса нерезидентов на американские активы
|Ноябрь 2018
|01.02.2019
|13:00
|Предварительная оценка потребительских цен в еврозоне
|Январь 2019
|01.02.2019
|16:30
|Внешнеторговый баланс США
|Ноябрь 2018
|01.02.2019
|16:30
|Данные с рынка труда США
|Январь 2019
|01.02.2019
|16:30
|Новостройки и разрешения на строительство в США
|Декабрь 2018
|01.02.2019
|16:30
|Объемы розничных продаж в США
|Декабрь 2018
|01.02.2019
|18:00
|Индекс деловой активности в производственном секторе США
|Январь 2019
|01.02.2019
|18:00
|Индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|Январь 2019
|01.02.2019
|18:00
|Объем расходов на строительство в США
|Декабрь 2018
|01.02.2019
|18:00
|Товарные запасы на складах США
|Ноябрь 2018
|01.02.2019
|22:00
|Бюджет США
|Декабрь 2018
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