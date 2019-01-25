Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю

25 января. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 28.01 по 03.02 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

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Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 15,52 пункта (0,625%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2498,23 пункта. К середине дня индекс РТС начал расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС... К середине дня индекс РТС начал расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС... читать дальше

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Сбербанк России завершил размещение двух выпусков структурных облигаций серий ИОС-KR_FIX-364d-001Р-43R и ИОС-SBER-RX_ASN_PRT-42M-001Р-47R, разместив 25,46% выпуска 43R на 763,821 млн рублей и 21,12% выпуска 47R на 633,727 млн рублей, говорится в сообщениях кредитной... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 28642,967 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 98,665 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1262 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,9327 руб. Минимальный курс евро составил 74,3925 руб.,... Минимальный курс евро составил 74,3925 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1422 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 66,0602 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 327 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,7341 руб. Минимальный курс юаня составил 9,705 руб., максимальный - 9,796... Минимальный курс юаня составил 9,705 руб., максимальный - 9,796... читать дальше

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Минэкономразвития в апреле в соответствии с планом внесет незначительные технические корректировки в макропрогноз на 2019 год, сейчас экстренно его пересматривать смысла нет, заявил министр экономического развития России Максим Орешкин на брифинге в Давосе, комментируя вопрос,... читать дальше

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"НОВАТЭК" считает своим конкурентом лишь СПГ из США, хочет снизить себестоимость до $750/т, заявил председатель правления "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон на совещании по локализации СПГ-оборудования. "Сегодня ключевым конкурентом России на рынке СПГ, по нашим оценкам,... "Сегодня ключевым конкурентом России на рынке СПГ, по нашим оценкам,... читать дальше

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Пик ускорения годовой инфляции в РФ пройден, темпы ее роста будут замедляться, заявил министр экономического развития России Максим Орешкин на брифинге в Давосе. "В целом можно отметить, что динамика финансовых рынков будет стабильна, пик ускорения инфляции мы уже прошли, и эта... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в плюсе на фоне позитива на глобальных рынках и дорожающей нефти. В пятницу в Азии преобладал рост индексов на акциях высокотехнологичных компаний, плюсовала Европа. Американский фондовый рынок также открылся на повышательном тренде... В пятницу в Азии преобладал рост индексов на акциях высокотехнологичных компаний, плюсовала Европа. Американский фондовый рынок также открылся на повышательном тренде... читать дальше

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АО "Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов" (ММЦБ) 25 января завершило размещение облигаций серии БО-П01-01 объемом 30 млн рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок прошел 21 января. Организатор - "Универ... Сбор заявок прошел 21 января. Организатор - "Универ... читать дальше

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Уровень стремления Европы к независимой и самостоятельной политике за последний год значительно вырос, это открывает больше возможностей для взаимодействия ЕС и России, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин на пресс-конференции по итогам форума в Давосе. "Что... "Что... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Оренбургской области и ее облигаций на уровне "А(RU)", изменив прогноз со "стабильного" на "позитивный, говорится в сообщении АКРА. Изменение прогноза по кредитному рейтингу "обусловлено... Изменение прогноза по кредитному рейтингу "обусловлено... читать дальше

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Темпы роста экономики во 2-м полугодии 2019 года будут близки к отметке в 2% после замедления в 1-м квартале, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в прямом эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК) в рамках Всемирного экономического форума (ВЭФ). "По всем... "По всем... читать дальше

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Американские фондовые индексы растут вслед за высокотехнологичными компаниями благодаря сильному сезону корпоративной отчетности. Участники рынка рассчитывают на прогресс в ходе торговых переговоров США и Китая, запланированных на 30-31 января, хотя министр торговли США... Участники рынка рассчитывают на прогресс в ходе торговых переговоров США и Китая, запланированных на 30-31 января, хотя министр торговли США... читать дальше

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Мировой выпуск стали в 2018 году вырос на 4,6% - до 1,808 млрд тонн, сообщила Всемирную ассоциацию стали (World Steel Association). При этом выпуск стали вырос во всех регионах, за исключением 28 стран Евросоюза, где производство снизилось на 0,3%. Крупнейшим... Крупнейшим... читать дальше

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