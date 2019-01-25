Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 74,6426 руб.

25 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2454 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,6426 руб.

Минимальный курс евро составил 74,345 руб., максимальный - 75,035 руб. Была заключена 5521 сделка. Объем торгов составил 24647,72 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 75,0175 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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