ЦБ РФ установил курс доллара США с 26 января в размере 65,917 руб.

25 января. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 26 января, составляет 65,917 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 8,46 коп.

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Продажа патентов трудовым мигрантам принесла в бюджет субъектов РФ почти 60 млрд. рублей, сообщила начальник миграционного главка МВД Валентина Казакова "За прошедший год было оформлено 1,7 млн патентов, доход от авансовых платежей составил 57 млрд рублей в бюджет... "За прошедший год было оформлено 1,7 млн патентов, доход от авансовых платежей составил 57 млрд рублей в бюджет... читать дальше

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ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" ("ГТЛК") проведет 30 января сбор заявок инвесторов на 15-летние бонды серии 001P-13 объемом не менее 6 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. По выпуску предусмотрена оферта через 3... По выпуску предусмотрена оферта через 3... читать дальше

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ЕС может пойти на компромисс по поводу соглашения о Brexit, чтобы убедить британских парламентариев поддержать его, считает глава Минфина Великобритании Филип Хаммонд. "Я не думаю, что Европейский союз собирается изменить свою фундаментальную позицию в отношении... "Я не думаю, что Европейский союз собирается изменить свою фундаментальную позицию в отношении... читать дальше

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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) совместно с "Росатомом" планирует инвестировать в проекты в сфере ветроэнергетики, сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, выступая на сессии Всемирного экономического форума, посвященной будущему энергетики. "Мы собираемся... "Мы собираемся... читать дальше

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Регистрация мобильных телефонов поможет бороться с кражами и мошенничеством в этой сфере, платной она будет не для всех, заявила автор готовящегося законопроекта о создании центральной базы данных IMEI сенатор Людмила Бокова. "Создание центральной базы данных... "Создание центральной базы данных... читать дальше

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В январе 2019 года индекс доверия германских предпринимателей к экономике страны упал до 99,1 пункта со 101 пункта в декабре, свидетельствуют данные исследовательского института ifo. Результат оказался хуже ожиданий. Эксперты в среднем прогнозировали, что показатель в текущем... читать дальше

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Группа ММК (флагманский актив - "Магнитогорский металлургический комбинат" в 4-м квартале 2018 года произвела 3,112 млн тонн стали, что на 7,8% ниже уровня 3-го квартала, сообщила компания. Выплавка стали за 2018 год упала на 1,5% и составила 12,664 млн... Выплавка стали за 2018 год упала на 1,5% и составила 12,664 млн... читать дальше

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"Икс 5 Финанс" (SPV-компания X5 Retail Group) проведет 29 января сбор заявок инвесторов на пятнадцатилетние бонды серии 001Р-04 объемом 5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. По выпуску предусмотрена оферта через 2,5 года. По выпуску предусмотрена оферта через 2,5 года. Сбор... Сбор... читать дальше

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В прошлом году численность населения Германии достигла рекордного уровня за все время после воссоединения страны. К концу минувшего года на территории ФРГ проживали почти 83 млн человек - на 200 тыс. больше, чем годом ранее (конец 2017 года - 82,8 млн человек), сообщило сегодня... читать дальше

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После подъема индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 5,8 пункта (0,234%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2488,51 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2494,76... читать дальше

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Национальный банк Белоруссии (НББ) подготовил проект указа президента страны, предусматривающий создание биржевого рынка проблемных активов. Торги планируется проводить в форме электронных аукционов, говорится в материалах НББ со ссылкой на начальника главного юруправления... читать дальше

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Минкомсвязи предложило региональным властям при переходе на цифровое вещание предусмотреть возможность компенсации льготным категориям граждан часть затрат на покупку не только специальных приставок (ресиверов), но и при необходимости новых телевизоров. Вопрос... Вопрос... читать дальше

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 65,73/66,62 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 16 коп., средний...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 74,16/75,65 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 18 коп., Cредний курс продажи упал на...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 65,34/66,77 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 19 коп., Cредний курс продажи...

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Фондовые индексы стран Западной Европы растут в ходе сегодняшних торгов, благодаря чему выходят в плюс с начала недели. До этого европейские индексы снижались три сессии подряд на сигналах замедления темпов роста мировой экономики, однако теперь оптимизм постепенно... До этого европейские индексы снижались три сессии подряд на сигналах замедления темпов роста мировой экономики, однако теперь оптимизм постепенно... читать дальше

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