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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс евро с 26 января в размере 74,6312 руб.
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25 января 2019 года 12:24
ЦБ РФ установил курс евро с 26 января в размере 74,6312 руб.
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25 января. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 26 января, составляет 74,6312 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 39,94 коп. Это автоматическое сообщение.
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25 января 2019 года 14:05
Продажа патентов трудовым мигрантам принесла в бюджет субъектов РФ почти 60 млрд. рублей, сообщила начальник миграционного главка МВД Валентина Казакова "За прошедший год было оформлено 1,7 млн патентов, доход от авансовых платежей составил 57 млрд рублей в бюджет... читать дальше
.25 января 2019 года 14:04
ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" ("ГТЛК") проведет 30 января сбор заявок инвесторов на 15-летние бонды серии 001P-13 объемом не менее 6 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. По выпуску предусмотрена оферта через 3... читать дальше
.25 января 2019 года 13:57
ЕС может пойти на компромисс по поводу соглашения о Brexit, чтобы убедить британских парламентариев поддержать его, считает глава Минфина Великобритании Филип Хаммонд. "Я не думаю, что Европейский союз собирается изменить свою фундаментальную позицию в отношении... читать дальше
.25 января 2019 года 13:48
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) совместно с "Росатомом" планирует инвестировать в проекты в сфере ветроэнергетики, сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, выступая на сессии Всемирного экономического форума, посвященной будущему энергетики. "Мы собираемся... читать дальше
.25 января 2019 года 13:39
Регистрация мобильных телефонов поможет бороться с кражами и мошенничеством в этой сфере, платной она будет не для всех, заявила автор готовящегося законопроекта о создании центральной базы данных IMEI сенатор Людмила Бокова. "Создание центральной базы данных... читать дальше
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Доверие германских предпринимателей к экономике в январе упало до минимума с февраля 2016 года - ifo
В январе 2019 года индекс доверия германских предпринимателей к экономике страны упал до 99,1 пункта со 101 пункта в декабре, свидетельствуют данные исследовательского института ifo. Результат оказался хуже ожиданий. Эксперты в среднем прогнозировали, что показатель в текущем... читать дальше
.25 января 2019 года 13:26
Группа ММК (флагманский актив - "Магнитогорский металлургический комбинат" в 4-м квартале 2018 года произвела 3,112 млн тонн стали, что на 7,8% ниже уровня 3-го квартала, сообщила компания. Выплавка стали за 2018 год упала на 1,5% и составила 12,664 млн... читать дальше
.25 января 2019 года 13:19
"Икс 5 Финанс" (SPV-компания X5 Retail Group) проведет 29 января сбор заявок инвесторов на пятнадцатилетние бонды серии 001Р-04 объемом 5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. По выпуску предусмотрена оферта через 2,5 года. Сбор... читать дальше
.25 января 2019 года 13:19
В прошлом году численность населения Германии достигла рекордного уровня за все время после воссоединения страны. К концу минувшего года на территории ФРГ проживали почти 83 млн человек - на 200 тыс. больше, чем годом ранее (конец 2017 года - 82,8 млн человек), сообщило сегодня... читать дальше
.25 января 2019 года 13:15
После подъема индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 5,8 пункта (0,234%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2488,51 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2494,76... читать дальше
.25 января 2019 года 13:11
Национальный банк Белоруссии (НББ) подготовил проект указа президента страны, предусматривающий создание биржевого рынка проблемных активов. Торги планируется проводить в форме электронных аукционов, говорится в материалах НББ со ссылкой на начальника главного юруправления... читать дальше
.25 января 2019 года 13:02
Минкомсвязи предложило компенсировать льготникам часть стоимости новых телевизоров при переходе на цифровое вещание
Минкомсвязи предложило региональным властям при переходе на цифровое вещание предусмотреть возможность компенсации льготным категориям граждан часть затрат на покупку не только специальных приставок (ресиверов), но и при необходимости новых телевизоров. Вопрос... читать дальше
.25 января 2019 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск 25 января средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 65,73/66,62 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 65,73/66,62 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 16 коп., средний...
.25 января 2019 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 74,16/75,65 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 18 коп., Cредний курс продажи упал на...
.25 января 2019 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 65,34/66,77 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 65,34/66,77 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 19 коп., Cредний курс продажи...
.25 января 2019 года 12:54
Фондовые индексы стран Западной Европы растут в ходе сегодняшних торгов, благодаря чему выходят в плюс с начала недели. До этого европейские индексы снижались три сессии подряд на сигналах замедления темпов роста мировой экономики, однако теперь оптимизм постепенно... читать дальше
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