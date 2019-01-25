Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2824,7 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 1143,98 млрд руб.

25 января. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 25 января составили по Российской Федерации 2824,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2451,3 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2973,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2593,7 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 25 января составили 1143,98 млрд руб. против 1148,25492 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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