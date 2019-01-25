25 января 2019 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
| 0
|
25 января. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|12:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Ifo
|Январь 2019
|16:30
|Предварительные данные по объемам заказов на товары длительного пользования в США
|Декабрь 2018
|18:00
|Объем промышленных заказов в США
|Ноябрь 2018
|18:00
|Объем расходов на строительство в США
|Декабрь 2018
|18:00
|Продажи домов на первичном рынке жилья США
|Декабрь 2018
Это автоматическое сообщение.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
25 января 2019 года 14:05
Продажа патентов трудовым мигрантам принесла в бюджет субъектов РФ почти 60 млрд. рублей, сообщила начальник миграционного главка МВД Валентина Казакова
"За прошедший год было оформлено 1,7 млн патентов, доход от авансовых платежей составил 57 млрд рублей в бюджет... читать дальше
.
25 января 2019 года 14:04
ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" ("ГТЛК") проведет 30 января сбор заявок инвесторов на 15-летние бонды серии 001P-13 объемом не менее 6 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
По выпуску предусмотрена оферта через 3... читать дальше
.
25 января 2019 года 13:57
ЕС может пойти на компромисс по поводу соглашения о Brexit, чтобы убедить британских парламентариев поддержать его, считает глава Минфина Великобритании Филип Хаммонд.
"Я не думаю, что Европейский союз собирается изменить свою фундаментальную позицию в отношении... читать дальше
.
25 января 2019 года 13:48
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) совместно с "Росатомом" планирует инвестировать в проекты в сфере ветроэнергетики, сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, выступая на сессии Всемирного экономического форума, посвященной будущему энергетики.
"Мы собираемся... читать дальше
.
25 января 2019 года 13:39
Регистрация мобильных телефонов поможет бороться с кражами и мошенничеством в этой сфере, платной она будет не для всех, заявила автор готовящегося законопроекта о создании центральной базы данных IMEI сенатор Людмила Бокова.
"Создание центральной базы данных... читать дальше
.
25 января 2019 года 13:34
В январе 2019 года индекс доверия германских предпринимателей к экономике страны упал до 99,1 пункта со 101 пункта в декабре, свидетельствуют данные исследовательского института ifo. Результат оказался хуже ожиданий. Эксперты в среднем прогнозировали, что показатель в текущем... читать дальше
.
25 января 2019 года 13:26
Группа ММК (флагманский актив - "Магнитогорский металлургический комбинат" в 4-м квартале 2018 года произвела 3,112 млн тонн стали, что на 7,8% ниже уровня 3-го квартала, сообщила компания.
Выплавка стали за 2018 год упала на 1,5% и составила 12,664 млн... читать дальше
.
25 января 2019 года 13:19
"Икс 5 Финанс" (SPV-компания X5 Retail Group) проведет 29 января сбор заявок инвесторов на пятнадцатилетние бонды серии 001Р-04 объемом 5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
По выпуску предусмотрена оферта через 2,5 года.
Сбор... читать дальше
.
25 января 2019 года 13:19
В прошлом году численность населения Германии достигла рекордного уровня за все время после воссоединения страны. К концу минувшего года на территории ФРГ проживали почти 83 млн человек - на 200 тыс. больше, чем годом ранее (конец 2017 года - 82,8 млн человек), сообщило сегодня... читать дальше
.
25 января 2019 года 13:15
После подъема индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 5,8 пункта (0,234%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2488,51 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2494,76... читать дальше
.
25 января 2019 года 13:11
Национальный банк Белоруссии (НББ) подготовил проект указа президента страны, предусматривающий создание биржевого рынка проблемных активов. Торги планируется проводить в форме электронных аукционов, говорится в материалах НББ со ссылкой на начальника главного юруправления... читать дальше
.
25 января 2019 года 13:02
Минкомсвязи предложило региональным властям при переходе на цифровое вещание предусмотреть возможность компенсации льготным категориям граждан часть затрат на покупку не только специальных приставок (ресиверов), но и при необходимости новых телевизоров.
Вопрос... читать дальше
.
25 января 2019 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 65,73/66,62 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 16 коп., средний...
.
25 января 2019 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 74,16/75,65 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 18 коп., Cредний курс продажи упал на...
.
25 января 2019 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 65,34/66,77 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 19 коп., Cредний курс продажи...
.
25 января 2019 года 12:54
Фондовые индексы стран Западной Европы растут в ходе сегодняшних торгов, благодаря чему выходят в плюс с начала недели.
До этого европейские индексы снижались три сессии подряд на сигналах замедления темпов роста мировой экономики, однако теперь оптимизм постепенно... читать дальше
.