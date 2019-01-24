Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 65,9601 руб.

24 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3022 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 65,9601 руб.

Минимальный курс доллара США составил 65,8125 руб., максимальный - 66,125 руб. Было заключено 11649 сделок. Объем торгов составил 69940,22 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 65,825 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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