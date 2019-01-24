Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 74,888 руб.

24 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3979 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,888 руб.

Минимальный курс евро составил 74,6425 руб., максимальный - 75,2125 руб. Было заключено 5239 сделок. Объем торгов составил 24315,77 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 74,7125 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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