24 января 2019 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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24 января. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|15:45
|Процентная ставка ЕЦБ
|Январь 2019
|16:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 13 по 19 января
|16:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 06 по 12 января
|18:00
|Индекс опережающих экономических показателей США
|Декабрь 2018
|19:00
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 12 по 18 января
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24 января 2019 года 11:33
По итогам 4-го квартала 2018 года выручка ритейлера "Лента" выросла на 6,6% по сравнению с показателем за 4-й квартал 2017 года, до 119,5 млрд рублей.
По сравнению с динамикой 3-го квартала (12,5%) рост выручки в октябре-декабре замедлился. Это произошло на фоне падения... читать дальше
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24 января 2019 года 11:25
В декабре 2018 года средний размер автокредита составил 810,3 тыс. руб., увеличившись на 11,3% по сравнению с 728,0 тыс. руб. в декабре 2017 года, свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
В декабре 2018 года самый большой средний размер... читать дальше
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24 января 2019 года 11:17
Курс евро в ходе торгов на "Московской бирже" упал ниже 75 руб. впервые с 14 декабря, доллар при этом держится у отметки 66 руб. Рубль укрепляется к обеим валютам на фоне сохраняющегося спроса глобальных инвесторов на рисковые активы, в том числе валюты emerging... читать дальше
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24 января 2019 года 11:08
Крупнейший южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor Co. завершил четвертый квартал с убытком из-за укрепления курса нацвалюты, а также ослабления спроса на основных рынках сбыта.
Как сообщается в пресс-релизе компании, чистый убыток в октябре-декабре составил... читать дальше
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24 января 2019 года 11:01
АО "ДОМ.РФ" определило ставку 9-го купона облигаций серии А31 в размере 7,8% годовых, а также ставку 3-6-го купонов облигаций серии 001P-02R в размере 8,25% годовых, говорится в сообщениях компании.
Компания разместила облигации серии А31 на 7 млрд рублей в январе 2015... читать дальше
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24 января 2019 года 11:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 530 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,7173 руб.
Минимальный курс юаня составил 9,705 руб., максимальный - 9,735... читать дальше
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24 января 2019 года 10:53
Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже". Курс доллара упал ниже отметки 66 руб. впервые с 7 декабря.
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного повышается к доллару и евро на фоне аналогичной динамики большинства валют emerging markets. При этом... читать дальше
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24 января 2019 года 10:45
На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 1947 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 66,0397... читать дальше
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24 января 2019 года 10:44
ПАО "Полюс" в 2018 году увеличило производство золота на 13%, до 2,436 млн унций, сообщила компания.
Это чуть выше верхней границы прогнозного диапазона, который составлял 2,375-2,425 млн унций.
В том числе в 4-м квартале производство составило 637 тыс. унций,... читать дальше
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24 января 2019 года 10:36
Карлос Гон подал в отставку с поста председателя совета директоров и главного исполнительного директора Renault SA, сообщил министр финансов Франции Брюно Ле Мэр в интервью Bloomberg TV.
Главной задачей нового руководства Renault станет "консолидация альянса Renault и... читать дальше
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24 января 2019 года 10:28
"АЛРОСА" в 2018 году произвела 36,7 млн карат, что на 7% ниже уровня 2017 года, сообщила компания. Снижение объясняется выбытием трубки "Мир", а также завершением отработки открытым способом трубки "Удачная".
В 4-м квартале "АЛРОСА" снизила добычу на 2%, до 10,3 млн... читать дальше
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24 января 2019 года 10:21
В 10:05 мск курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 66,0884 руб.
По отношению к последней сделке в среду доллар подрос на 1,59 коп. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта...
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24 января 2019 года 10:20
По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи понизился на 11,66 пункта (0,468%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2479,83 пункта.
По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 3,11 пункта (0,262%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше
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24 января 2019 года 10:20
На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 1460 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 66,0884... читать дальше
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24 января 2019 года 10:14
Счетная палата РФ раскритиковала работу венчурного фонда Минкомсвязи - "Росинфокоминвест" - за весь период его деятельности, следует из пресс-релиза надзорного органа. Счетная палата проверяла эффективность использования бюджетных средств, которые были вложены в уставный капитал... читать дальше
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24 января 2019 года 10:08
Сегодняшние торги фондовый рынок России начал в красной зоне на фоне разнополярных внешних сигналов - улучшение настроений на мировых фондовых площадках компенсируется просевшей нефтью.
По итогам вчерашних торгов большинство европейских фондовых индексов снизилось на... читать дальше
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