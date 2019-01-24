ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 75,3861 руб.

24 января. FINMARKET.RU - Официальный курс евро , установленный Центральным банком с 24 января, составляет 75,3861 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 16,80 коп.

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По итогам 4-го квартала 2018 года выручка ритейлера "Лента" выросла на 6,6% по сравнению с показателем за 4-й квартал 2017 года, до 119,5 млрд рублей. По сравнению с динамикой 3-го квартала (12,5%) рост выручки в октябре-декабре замедлился. Это произошло на фоне падения... По сравнению с динамикой 3-го квартала (12,5%) рост выручки в октябре-декабре замедлился. Это произошло на фоне падения... читать дальше

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В декабре 2018 года средний размер автокредита составил 810,3 тыс. руб., увеличившись на 11,3% по сравнению с 728,0 тыс. руб. в декабре 2017 года, свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ). В декабре 2018 года самый большой средний размер... В декабре 2018 года самый большой средний размер... читать дальше

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Курс евро в ходе торгов на "Московской бирже" упал ниже 75 руб. впервые с 14 декабря, доллар при этом держится у отметки 66 руб. Рубль укрепляется к обеим валютам на фоне сохраняющегося спроса глобальных инвесторов на рисковые активы, в том числе валюты emerging... читать дальше

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Крупнейший южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor Co. завершил четвертый квартал с убытком из-за укрепления курса нацвалюты, а также ослабления спроса на основных рынках сбыта. Как сообщается в пресс-релизе компании, чистый убыток в октябре-декабре составил... Как сообщается в пресс-релизе компании, чистый убыток в октябре-декабре составил... читать дальше

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АО "ДОМ.РФ" определило ставку 9-го купона облигаций серии А31 в размере 7,8% годовых, а также ставку 3-6-го купонов облигаций серии 001P-02R в размере 8,25% годовых, говорится в сообщениях компании. Компания разместила облигации серии А31 на 7 млрд рублей в январе 2015... Компания разместила облигации серии А31 на 7 млрд рублей в январе 2015... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 530 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,7173 руб. Минимальный курс юаня составил 9,705 руб., максимальный - 9,735... Минимальный курс юаня составил 9,705 руб., максимальный - 9,735... читать дальше

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Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже". Курс доллара упал ниже отметки 66 руб. впервые с 7 декабря. Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного повышается к доллару и евро на фоне аналогичной динамики большинства валют emerging markets. При этом... Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного повышается к доллару и евро на фоне аналогичной динамики большинства валют emerging markets. При этом... читать дальше

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На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 1947 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 66,0397... читать дальше

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ПАО "Полюс" в 2018 году увеличило производство золота на 13%, до 2,436 млн унций, сообщила компания. Это чуть выше верхней границы прогнозного диапазона, который составлял 2,375-2,425 млн унций. Это чуть выше верхней границы прогнозного диапазона, который составлял 2,375-2,425 млн унций. В том числе в 4-м квартале производство составило 637 тыс. унций,... В том числе в 4-м квартале производство составило 637 тыс. унций,... читать дальше

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Карлос Гон подал в отставку с поста председателя совета директоров и главного исполнительного директора Renault SA, сообщил министр финансов Франции Брюно Ле Мэр в интервью Bloomberg TV. Главной задачей нового руководства Renault станет "консолидация альянса Renault и... Главной задачей нового руководства Renault станет "консолидация альянса Renault и... читать дальше

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"АЛРОСА" в 2018 году произвела 36,7 млн карат, что на 7% ниже уровня 2017 года, сообщила компания. Снижение объясняется выбытием трубки "Мир", а также завершением отработки открытым способом трубки "Удачная". В 4-м квартале "АЛРОСА" снизила добычу на 2%, до 10,3 млн... В 4-м квартале "АЛРОСА" снизила добычу на 2%, до 10,3 млн... читать дальше

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В 10:05 мск курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 66,0884 руб. По отношению к последней сделке в среду доллар подрос на 1,59 коп. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта... По отношению к последней сделке в среду доллар подрос на 1,59 коп. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта...

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По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи понизился на 11,66 пункта (0,468%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2479,83 пункта. По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 3,11 пункта (0,262%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 3,11 пункта (0,262%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 1460 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 66,0884... читать дальше

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Счетная палата РФ раскритиковала работу венчурного фонда Минкомсвязи - "Росинфокоминвест" - за весь период его деятельности, следует из пресс-релиза надзорного органа. Счетная палата проверяла эффективность использования бюджетных средств, которые были вложены в уставный капитал... читать дальше

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Сегодняшние торги фондовый рынок России начал в красной зоне на фоне разнополярных внешних сигналов - улучшение настроений на мировых фондовых площадках компенсируется просевшей нефтью. По итогам вчерашних торгов большинство европейских фондовых индексов снизилось на... По итогам вчерашних торгов большинство европейских фондовых индексов снизилось на... читать дальше

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