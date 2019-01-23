Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 75,2842 руб.

23 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2401 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,2842 руб.

Минимальный курс евро составил 75,09 руб., максимальный - 75,6225 руб. К этому времени было заключено 5588 сделок. Объем торгов составил 27316,64 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 75,2525 руб. за евро.

Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 мск. Для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов: в 17:00 мск или 19:00 мск.

Источник данных - Московская биржа.

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