Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 75,2859 руб.

23 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2639 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,2859 руб.

Минимальный курс евро составил 75,0775 руб., максимальный - 75,5375 руб. Было заключено 4211 сделок. Объем торгов составил 18295,45 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 75,17 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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