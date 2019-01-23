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Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 9,7703 руб.
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23 января 2019 года 11:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 9,7703 руб.
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23 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 36 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,7703 руб. Минимальный курс юаня составил 9,7519 руб., максимальный - 9,7857 руб. Было заключено 50 сделок. Объем торгов составил 205,46 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,7523 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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23 января 2019 года 17:47
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Россия приступила к ревизии Союзного договора от 1999 года для последующего обсуждения с Белоруссией - посол РФ
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Розничные продажи в Канаде в ноябре 2018 года упали на 0,9% относительно предыдущего месяца, когда было зафиксировано повышение показателя на 0,2%, свидетельствуют данные Статистического управления страны. Динамика показателя оказалась хуже прогнозов: аналитики ожидали, что... читать дальше
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Мясная отрасль России в 2018 году стала лидером по темпам роста производства в сфере АПК. Как сообщил Росстат в среду, производство мяса (за исключением мяса птицы) составило 2,7 млн тонн, что на 12,4% больше, чем в 2017 году. Производство мяса птицы снизилось на 0,5%,... читать дальше
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.23 января 2019 года 16:48
Чистая прибыль американской Procter & Gamble Co. (P&G), крупнейшего в мире производителя потребительских товаров, во втором квартале 2019 финансового года на 26% и составила $3,2 млрд, или $1,22 в расчете на акцию, по сравнению с $2,5 млрд, или $0,93 на акцию, полученными за... читать дальше
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.23 января 2019 года 16:38
3 января. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 23 января однодневные биржевые облигации серии КС-3-122 на 21 млрд 144,8 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... читать дальше
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.23 января 2019 года 16:23
Представитель правительства ФРГ Мартина Фиц не исключила возможного переноса срока Brexit. "Мы должны узнать, чего хочет Великобритания и как она представляет себе дальнейший путь, в особенности это касается вопросов переноса (даты выхода из ЕС). Таким вопросом мы... читать дальше
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