Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 9,7703 руб.

23 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 36 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,7703 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,7519 руб., максимальный - 9,7857 руб. Было заключено 50 сделок. Объем торгов составил 205,46 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,7523 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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