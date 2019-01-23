ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 75,5541 руб.

23 января. FINMARKET.RU - Официальный курс евро , установленный Центральным банком с 23 января, составляет 75,5541 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 0,60 коп.

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Россия в 2018 году увеличила производство красной и черной икры, сообщает Росрыболовство со ссылкой на предварительные данные Росстата. Объем производства икры осетровых видов рыб увеличился на 7% и составил 32 тонны. Объем производства икры осетровых видов рыб увеличился на 7% и составил 32 тонны. Выпуск лососевой икры за счет рекордного... Выпуск лососевой икры за счет рекордного... читать дальше

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Российская сторона приступила к ревизии договора о создании Союзного государства от 1999 года в рамках работы двусторонней рабочей группы по интеграции, сообщил журналистам в Гомеле посол РФ в Белоруссии Михаил Бабич. "Российская часть группы к работе приступила. Сейчас... "Российская часть группы к работе приступила. Сейчас... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2568 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 66,2633 руб. Минимальный курс доллара США составил 66,1 руб.,... Минимальный курс доллара США составил 66,1 руб.,... читать дальше

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Президент - председатель правления Сбербанка России Герман Греф не исключает еще одного повышения ключевой ставки ЦБ РФ. "Надо смотреть, как будет развиваться инфляция. Я бы не исключал, может, даже еще одного поднятия ставки, но в принципе в горизонте до конца года... "Надо смотреть, как будет развиваться инфляция. Я бы не исключал, может, даже еще одного поднятия ставки, но в принципе в горизонте до конца года... читать дальше

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Розничные продажи в Канаде в ноябре 2018 года упали на 0,9% относительно предыдущего месяца, когда было зафиксировано повышение показателя на 0,2%, свидетельствуют данные Статистического управления страны. Динамика показателя оказалась хуже прогнозов: аналитики ожидали, что... читать дальше

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Глава "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов считает, что соглашение ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи эффективно только точечно, а в длительной перспективе негативно влияет на добычу и инвестиционные возможности России. "Сегодня соглашение ОПЕК+ влияет на текущую цену нашего... "Сегодня соглашение ОПЕК+ влияет на текущую цену нашего... читать дальше

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Мясная отрасль России в 2018 году стала лидером по темпам роста производства в сфере АПК. Как сообщил Росстат в среду, производство мяса (за исключением мяса птицы) составило 2,7 млн тонн, что на 12,4% больше, чем в 2017 году. Производство мяса птицы снизилось на 0,5%,... Как сообщил Росстат в среду, производство мяса (за исключением мяса птицы) составило 2,7 млн тонн, что на 12,4% больше, чем в 2017 году. Производство мяса птицы снизилось на 0,5%,... читать дальше

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Банк "Национальный стандарт" приобрел в рамках оферты 17,521 тыс. облигаций серии БО-02 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении кредитной организации. Объем выпуска составляет 3 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, банк выкупил 0,58% выпуска... Объем выпуска составляет 3 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, банк выкупил 0,58% выпуска... читать дальше

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Чистая прибыль американской Procter & Gamble Co. (P&G), крупнейшего в мире производителя потребительских товаров, во втором квартале 2019 финансового года на 26% и составила $3,2 млрд, или $1,22 в расчете на акцию, по сравнению с $2,5 млрд, или $0,93 на акцию, полученными за... читать дальше

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Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26225 с погашением 10 мая 2034 года составила 91,0319% от номинала, что соответствует доходности 8,47% годовых, говорится в сообщении на сайте Минфина РФ. Всего было продано бумаг на... Всего было продано бумаг на... читать дальше

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Объем добычи нефти и газового конденсата в России в 2018 году вырос на 1,7% по сравнению с 2017 г. и составил 556 млн тонн, сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат) РФ. В то же время в декабре прошлого года добыча нефти поднялась на 4,1% по... В то же время в декабре прошлого года добыча нефти поднялась на 4,1% по... читать дальше

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3 января. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 23 января однодневные биржевые облигации серии КС-3-122 на 21 млрд 144,8 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Никаких обсуждений возможного объединения ритейлеров "Магнит" и "Лента" до сих пор не велось, сообщил в интервью "Интерфаксу" первый заместитель президента - председателя правления ВТБ Юрий Соловьев. Ритейлер "Магнит", крупнейшим акционером которого является ВТБ, на... Ритейлер "Магнит", крупнейшим акционером которого является ВТБ, на... читать дальше

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Представитель правительства ФРГ Мартина Фиц не исключила возможного переноса срока Brexit. "Мы должны узнать, чего хочет Великобритания и как она представляет себе дальнейший путь, в особенности это касается вопросов переноса (даты выхода из ЕС). Таким вопросом мы... "Мы должны узнать, чего хочет Великобритания и как она представляет себе дальнейший путь, в особенности это касается вопросов переноса (даты выхода из ЕС). Таким вопросом мы... читать дальше

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Великобритания обязана выплатить обговоренную с ЕС компенсацию по Brexit, даже если она покинет Евросоюз без сделки, заявил газете Le Monde главный переговорщик со стороны ЕС Мишель Барнье. "Что касается бюджета ЕС, мы всегда говорили одну простую вещь: вся... "Что касается бюджета ЕС, мы всегда говорили одну простую вещь: вся... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 21,31 пункта (0,863%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2490,04 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2492,37 (+0,96%) пункта,... читать дальше

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