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22 января 2019 года 17:30

Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 66,5214 руб.

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22 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2100 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 66,5214 руб.

Минимальный курс доллара США составил 66,415 руб., максимальный - 66,625 руб. Было заключено 9110 сделок. Объем торгов составил 54044,86 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 66,4625 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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