ЦБ РФ установил курс доллара США с 23 января в размере 66,5499 руб.

22 января. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 23 января, составляет 66,5499 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 18,65 коп.

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После нулевого старта индекс Мосбиржи начал снижаться и затем вновь вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 0,48 пункта (0,019%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2468,73 пункта. После... После... читать дальше

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тавка 1-го купона 3-летних облигаций Росбанка серии БО-002P-04 объемом 10 млрд рублей установлена на уровне 8,95% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. В качестве первоначального ориентира назывался диапазон 8,95-9,10% годовых. Ставка 2-6-го купонов... В качестве первоначального ориентира назывался диапазон 8,95-9,10% годовых. Ставка 2-6-го купонов... читать дальше

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бербанк России принял решение перенести размещение структурных облигаций серии ИОС-BSK_FIX_MEM-24m-001Р-49R объемом 3 млрд рублей с 31 января на 15 февраля, говорится в сообщении кредитной организации. В связи с переносом размещения, сдвинулась и дата погашения выпуска... В связи с переносом размещения, сдвинулась и дата погашения выпуска... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 41134,681 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 255,257 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 22 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,763 руб. Минимальный курс юаня составил 9,747 руб., максимальный - 9,773... Минимальный курс юаня составил 9,747 руб., максимальный - 9,773... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1120 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 66,5143 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 79 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,5217 руб. Минимальный курс евро составил 75,3675 руб.,... Минимальный курс евро составил 75,3675 руб.,... читать дальше

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ назвал состоявшуюся во вторник встречу с президентом РФ Владимиром Путиным хорошим началом российско-японских отношений в 2019 году. "Прошло совсем немного времени после наступления нового года. Сегодня мы с президентом Путиным смогли откровенно... читать дальше

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Ставка 1-го купона пятилетних облигаций ПАО "Мобильные телесистемы" серии 001Р-07 объемом 10 млрд рублей установлена на уровне 8,7% годовых, говорится в сообщении компании. Ставки 2-20-го купонов приравнены к ставке 1-го купона, купоны... Ставки 2-20-го купонов приравнены к ставке 1-го купона, купоны... читать дальше

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ЭБ 22 января завершил размещение краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К118 номинальным объемом 20 млрд рублей, реализовав 11,39% выпуска на сумму 2,28 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Сбор заявок на бонды серии ПБО-001Р-К118 прошел 17 января. Ставка купона... Сбор заявок на бонды серии ПБО-001Р-К118 прошел 17 января. Ставка купона... читать дальше

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Сбербанк России 31 января начнет размещение структурных облигаций серии ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-55R объемом 1 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Дата погашения выпуска - 10 августа 2022 года. Номинал одной облигации - 1 тыс.... Дата погашения выпуска - 10 августа 2022 года. Номинал одной облигации - 1 тыс.... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги незначительными и разнонаправленными изменениями на фоне просевших мировых площадок и нефти из-за возросших опасений замедления мировой экономики после выхода прогноза Международного валютного фонда (МВФ). Во вторник снизилась фондовая Азия... Во вторник снизилась фондовая Азия... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин предложил увеличить товарооборот с Японией в ближайшие годы в 1,5 раза, до $30 млрд. "В частности, уже в ближайшие годы можно было бы поставить цель - увеличить товарооборот между Россией и Японией в 1,5 раза, до $30 млрд. Это как минимум", - сказал... читать дальше

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Американский фондовый рынок открылся в минусе в связи с новым витком опасений в отношении состояния мировой экономики, пишет MarketWatch. В понедельник биржи США были закрыты в связи с праздником (День Мартина Лютера Кинга). В центре внимания трейдеров остаются торговые... В центре внимания трейдеров остаются торговые... читать дальше

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Продажи на вторичном рынке жилья в США в декабре 2018 года рухнули на 6,38% по сравнению с предыдущим месяцем - до 4,99 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риэлторов. В ноябре продажи составили 5,33 млн домов, а не 5,32 млн, как... читать дальше

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Группа "Татнефть" в 2019 году из-за сделки ОПЕК+ планирует сохранить добычу на уровне 2018г в объеме 29,5 млн тонн, говорится в материалах компании. В ноябре, когда еще не было принято новое соглашение об ограничении добычи нефти на 2019 год между странами ОПЕК и не... В ноябре, когда еще не было принято новое соглашение об ограничении добычи нефти на 2019 год между странами ОПЕК и не... читать дальше

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