.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 197,6 млрд руб.
.
ГЛАВНОЕ
Повышение НДС сдержанно сказывается на динамике цен
Повышение НДС до 20% с 18% оказало сдержанное влияние на динамику цен в РФ, говорится в докладе Минэкономразвития. Кроме того, в январе реализовался еще один проинфляционный фактор - частичное повышение тарифов на коммунальные услуги
 
Вице-премьеров оценят по эффективности работы
Белый дом продолжает детализировать персональную ответственность высших чиновников за реализацию нацпроектов - теперь там обсуждают ключевые показатели эффективности работы семи из десяти вице-премьеров нынешнего правительства: Антона Силуанова,...
 
Клиентам МФО сложнее получить ссуду в банке
Для большинства российских банков наличие у потенциального заемщика опыта кредитования в микрофинансовых организациях (МФО) уменьшает шансы на одобрение ссуды, свидетельствуют данные бюро кредитных историй (БКИ). БКИ "Эквифакс" провело анализ...
 
Профсоюзы - за кардинальный пересмотр структуры потребительской корзины
Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков считает, что в стране необходимо кардинально пересмотреть структуру потребительской корзины и вдвое увеличить минимальную зарплату. Говоря в интервью "Российской газете" о...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
.

22 января 2019 года 09:36

Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 197,6 млрд руб.

 0  
22 января. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 22 января по данным на начало операционного дня выросло до 197,6 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 172,7 млрд руб.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 
.
Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Сальдо

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
22 января 2019 года 19:54
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 18:45 мск 22 января движется разнонаправленно
После нулевого старта индекс Мосбиржи начал снижаться и затем вновь вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 0,48 пункта (0,019%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2468,73 пункта.

После...    читать дальше
.
22 января 2019 года 19:52
Ставка 1-го купона 3-летних бондов Росбанка установлена на уровне 8,95%, объем размещения 10 млрд рублей
тавка 1-го купона 3-летних облигаций Росбанка серии БО-002P-04 объемом 10 млрд рублей установлена на уровне 8,95% годовых, говорится в сообщении кредитной организации.

В качестве первоначального ориентира назывался диапазон 8,95-9,10% годовых. Ставка 2-6-го купонов...    читать дальше
.
22 января 2019 года 19:45
Сбербанк перенес с 31 января на 15 февраля размещение структурных облигаций объемом 3 млрд рублей
бербанк России принял решение перенести размещение структурных облигаций серии ИОС-BSK_FIX_MEM-24m-001Р-49R объемом 3 млрд рублей с 31 января на 15 февраля, говорится в сообщении кредитной организации.

В связи с переносом размещения, сдвинулась и дата погашения выпуска...    читать дальше
.
22 января 2019 года 19:30
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 22 января снизилась на 0,62% и составила 41134,681 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 41134,681 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 255,257 млрд руб., или на...
.
22 января 2019 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,763 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 22 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,763 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,747 руб., максимальный - 9,773...    читать дальше
.
22 января 2019 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 66,5143 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1120 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 66,5143 руб.

Минимальный курс доллара США составил...    читать дальше
.
22 января 2019 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 75,5217 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 79 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,5217 руб.

Минимальный курс евро составил 75,3675 руб.,...    читать дальше
.
22 января 2019 года 19:04
Абэ назвал переговоры с Путиным хорошим началом российско-японских отношений в 2019 году
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ назвал состоявшуюся во вторник встречу с президентом РФ Владимиром Путиным хорошим началом российско-японских отношений в 2019 году. "Прошло совсем немного времени после наступления нового года. Сегодня мы с президентом Путиным смогли откровенно...    читать дальше
.
22 января 2019 года 19:00
Ставка 1-го купона бондов МТС на 10 млрд рублей установлена на уровне 8,7%
Ставка 1-го купона пятилетних облигаций ПАО "Мобильные телесистемы" серии 001Р-07 объемом 10 млрд рублей установлена на уровне 8,7% годовых, говорится в сообщении компании.

Ставки 2-20-го купонов приравнены к ставке 1-го купона, купоны...    читать дальше
.
22 января 2019 года 18:59
ВЭБ разместил 11,39% выпуска облигаций ПБО-001Р-К118 на 2,28 млрд рублей
ЭБ 22 января завершил размещение краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К118 номинальным объемом 20 млрд рублей, реализовав 11,39% выпуска на сумму 2,28 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Сбор заявок на бонды серии ПБО-001Р-К118 прошел 17 января. Ставка купона...    читать дальше
.
22 января 2019 года 18:58
Сбербанк 31 января начнет размещение структурных облигаций на 1 млрд рублей
Сбербанк России 31 января начнет размещение структурных облигаций серии ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-55R объемом 1 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации.

Дата погашения выпуска - 10 августа 2022 года. Номинал одной облигации - 1 тыс....    читать дальше
.
22 января 2019 года 18:57
Индекс МосБиржи подрос на 0,02%, индекс РТС снизился на 0,11%
Рынок акций РФ завершил торги незначительными и разнонаправленными изменениями на фоне просевших мировых площадок и нефти из-за возросших опасений замедления мировой экономики после выхода прогноза Международного валютного фонда (МВФ).

Во вторник снизилась фондовая Азия...    читать дальше
.
22 января 2019 года 18:39
Путин: потенциал экономического взаимодействия России и Японии задействован не полностью
Президент РФ Владимир Путин предложил увеличить товарооборот с Японией в ближайшие годы в 1,5 раза, до $30 млрд. "В частности, уже в ближайшие годы можно было бы поставить цель - увеличить товарооборот между Россией и Японией в 1,5 раза, до $30 млрд. Это как минимум", - сказал...    читать дальше
.
22 января 2019 года 18:25
Американские фондовые индексы снижаются в начале торгов
Американский фондовый рынок открылся в минусе в связи с новым витком опасений в отношении состояния мировой экономики, пишет MarketWatch. В понедельник биржи США были закрыты в связи с праздником (День Мартина Лютера Кинга).

В центре внимания трейдеров остаются торговые...    читать дальше
.
22 января 2019 года 18:19
Продажи на вторичном рынке жилья в США упали на 6,4%
Продажи на вторичном рынке жилья в США в декабре 2018 года рухнули на 6,38% по сравнению с предыдущим месяцем - до 4,99 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риэлторов. В ноябре продажи составили 5,33 млн домов, а не 5,32 млн, как...    читать дальше
.
22 января 2019 года 17:49
"Татнефть" в 2019 году планирует сохранить добычу на уровне прошлого года
Группа "Татнефть" в 2019 году из-за сделки ОПЕК+ планирует сохранить добычу на уровне 2018г в объеме 29,5 млн тонн, говорится в материалах компании.

В ноябре, когда еще не было принято новое соглашение об ограничении добычи нефти на 2019 год между странами ОПЕК и не...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.