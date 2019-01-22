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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 197,6 млрд руб.
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22 января 2019 года 09:36
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 197,6 млрд руб.
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22 января. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 22 января по данным на начало операционного дня выросло до 197,6 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 172,7 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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22 января 2019 года 19:54
После нулевого старта индекс Мосбиржи начал снижаться и затем вновь вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 0,48 пункта (0,019%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2468,73 пункта. После... читать дальше
.22 января 2019 года 19:52
Ставка 1-го купона 3-летних бондов Росбанка установлена на уровне 8,95%, объем размещения 10 млрд рублей
тавка 1-го купона 3-летних облигаций Росбанка серии БО-002P-04 объемом 10 млрд рублей установлена на уровне 8,95% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. В качестве первоначального ориентира назывался диапазон 8,95-9,10% годовых. Ставка 2-6-го купонов... читать дальше
.22 января 2019 года 19:45
бербанк России принял решение перенести размещение структурных облигаций серии ИОС-BSK_FIX_MEM-24m-001Р-49R объемом 3 млрд рублей с 31 января на 15 февраля, говорится в сообщении кредитной организации. В связи с переносом размещения, сдвинулась и дата погашения выпуска... читать дальше
.22 января 2019 года 19:30
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 22 января снизилась на 0,62% и составила 41134,681 млрд руб.
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.22 января 2019 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 22 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,763 руб. Минимальный курс юаня составил 9,747 руб., максимальный - 9,773... читать дальше
.22 января 2019 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 66,5143 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1120 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 66,5143 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
.22 января 2019 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 79 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,5217 руб. Минимальный курс евро составил 75,3675 руб.,... читать дальше
.22 января 2019 года 19:04
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ назвал состоявшуюся во вторник встречу с президентом РФ Владимиром Путиным хорошим началом российско-японских отношений в 2019 году. "Прошло совсем немного времени после наступления нового года. Сегодня мы с президентом Путиным смогли откровенно... читать дальше
.22 января 2019 года 19:00
Ставка 1-го купона пятилетних облигаций ПАО "Мобильные телесистемы" серии 001Р-07 объемом 10 млрд рублей установлена на уровне 8,7% годовых, говорится в сообщении компании. Ставки 2-20-го купонов приравнены к ставке 1-го купона, купоны... читать дальше
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.22 января 2019 года 18:58
Сбербанк России 31 января начнет размещение структурных облигаций серии ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-55R объемом 1 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Дата погашения выпуска - 10 августа 2022 года. Номинал одной облигации - 1 тыс.... читать дальше
.22 января 2019 года 18:57
Рынок акций РФ завершил торги незначительными и разнонаправленными изменениями на фоне просевших мировых площадок и нефти из-за возросших опасений замедления мировой экономики после выхода прогноза Международного валютного фонда (МВФ). Во вторник снизилась фондовая Азия... читать дальше
.22 января 2019 года 18:39
Президент РФ Владимир Путин предложил увеличить товарооборот с Японией в ближайшие годы в 1,5 раза, до $30 млрд. "В частности, уже в ближайшие годы можно было бы поставить цель - увеличить товарооборот между Россией и Японией в 1,5 раза, до $30 млрд. Это как минимум", - сказал... читать дальше
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Американский фондовый рынок открылся в минусе в связи с новым витком опасений в отношении состояния мировой экономики, пишет MarketWatch. В понедельник биржи США были закрыты в связи с праздником (День Мартина Лютера Кинга). В центре внимания трейдеров остаются торговые... читать дальше
.22 января 2019 года 18:19
Продажи на вторичном рынке жилья в США в декабре 2018 года рухнули на 6,38% по сравнению с предыдущим месяцем - до 4,99 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риэлторов. В ноябре продажи составили 5,33 млн домов, а не 5,32 млн, как... читать дальше
.22 января 2019 года 17:49
Группа "Татнефть" в 2019 году из-за сделки ОПЕК+ планирует сохранить добычу на уровне 2018г в объеме 29,5 млн тонн, говорится в материалах компании. В ноябре, когда еще не было принято новое соглашение об ограничении добычи нефти на 2019 год между странами ОПЕК и не... читать дальше
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