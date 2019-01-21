.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 22 января в размере 66,3634 руб.
.
ГЛАВНОЕ
Повышение НДС сдержанно сказывается на динамике цен
Повышение НДС до 20% с 18% оказало сдержанное влияние на динамику цен в РФ, говорится в докладе Минэкономразвития. Кроме того, в январе реализовался еще один проинфляционный фактор - частичное повышение тарифов на коммунальные услуги
 
Поставщики просят новых ограничений для торговых сетей
Крупнейшие производители продуктов планируют встречу с вице-премьером Дмитрием Козаком для обсуждения отношений с торговыми сетями. Письмо с такой просьбой направлено чиновнику в декабре 2018 года, его подписали главы "Русбренда", "Руспродсоюза",...
 
Транзитным пассажирам разрешат отдых за пределами аэропорта
Транзитным пассажирам могут разрешить находиться без виз вне пунктов пропуска в аэропортах. С таким предложением Федеральная служба безопасности обратилась в Минтранс, рассказали "Известиям" в ФСБ. Служба объясняет это тем, что номеров в гостиницах...
 
Наименьшую эффективность показывают регионы, главы которых давно стоят у власти
Наименьшую эффективность власти показывают регионы, главы которых относительно давно занимают свои посты, говорится в рейтинге эффективности управления в 2018 г., подготовленном руководителем Агентства политических и экономических коммуникаций...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
.

21 января 2019 года 13:50

ЦБ РФ установил курс доллара США с 22 января в размере 66,3634 руб.

 0
21 января. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 22 января, составляет 66,3634 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 3,25 коп.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 
.
Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
21 января 2019 года 16:53
Газопровод-продолжение "Турецкого потока" в Сербии планируют построить к 2020 г.
Строительство газопровода через Сербию от границы с Болгарией до границы с Венгрией должно начаться в марте, завершение работ запланировано на 15 декабря, сообщил глава "Сербиягаза" Душан Баятович в эфире телеканала РТС.

По его словам, газопровод, по которому...    читать дальше
.
21 января 2019 года 16:51
АКРА повысило рейтинг "Элемент Лизинга" и выпуска его облигаций до уровня "A-(RU)", прогноз - "стабильный"
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг ООО "Элемент Лизинг", а также выпуска облигаций компании серии 001P-01 до уровня "A-(RU)" со "стабильным" прогнозом, сообщается в пресс-релизе агентства. Ранее у компании действовал рейтинг...    читать дальше
.
21 января 2019 года 16:44
С 2019 года на переобучение "предпенсионников" ежегодно будет выделяться почти 5 млрд руб.
На реализацию программы профессионального обучения граждан предпенсионного возраста будет ежегодно выделяться около 5 млрд рублей, заявил премьер РФ Дмитрий Медведев.

"Имея в виду изменение пенсионного законодательства, нужно обеспечить защиту тем, кто по старой системе...    читать дальше
.
21 января 2019 года 16:44
ЦБ РФ 22 января проведет аукцион по размещению 16-го и 17-го выпусков КОБР на 79,4 млрд рублей
Банк России 22 января проведет аукционы по доразмещению купонных облигаций Банка России (КОБР) №4-16-22BR1-8 на 6 млрд 412,18 млн рублей с минимальной ценой 99,967% от номинала и выпуска №4-17-22BR1-8 на 72,961 млрд рублей с минимальной ценой 99,944% от номинала, говорится в...    читать дальше
.
21 января 2019 года 16:39
ВТБ разместил 27,4% выпуска однодневных бондов серии КС-3-120 на 20,5 млрд рублей
1 января. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 21 января однодневные биржевые облигации серии КС-3-120 на 20 млрд 524,4 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.

Таким образом, банк...    читать дальше
.
21 января 2019 года 16:34
Дефолты по корпоративным бондам в Китае в 2018 г. выросли до рекорда
Число дефолтов по корпоративным облигациям в Китае выросло до рекордного уровня в 2018 году - это новый сигнал проблем на финансовых рынках страны в условиях ослабления темпов экономического подъема.

Согласно данным Fitch, 45 компаний материкового Китая объявили в...    читать дальше
.
21 января 2019 года 16:25
Внешний долг РФ в 2018 году снизился на 12,4% - оценка ЦБ
Внешний долг РФ в 2018 году уменьшился на $64,354 млрд, или на 12,4% - до $453,749 млрд с $518,103 млрд, сообщается в информации, размещенной на сайте ЦБ РФ. "Внешние обязательства сократили все институциональные секторы, но наибольший вклад в снижение внешнего долга страны...    читать дальше
.
21 января 2019 года 16:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 16:00 мск 21 января движется разнонаправленно
Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 5,64 пункта (0,228%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2479,25 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2481,88 (+0,33%) пункта, минимальное - 2471,24 (-0,1%)...    читать дальше
.
21 января 2019 года 16:14
МВФ понизил оценку роста ВВП РФ до 1,6% в 2019 г., оценка роста мировой экономики снижена до 3,5%
Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз роста экономики России в 2019 году до 1,6% против октябрьской оценки в 1,8%. Оценка роста мирового ВВП также снижена - до 3,5% с 3,7%, говорится в январском обзоре мировой экономики (World Economic Outlook, WEO).

В 2020...    читать дальше
.
21 января 2019 года 16:06
Эксперты ожидают роста оптовых цен на тепличные овощи в РФ к концу года на 10%
Оптовые цены на тепличные овощи в РФ к концу года могут повыситься на 10% из-за изменения механизма поддержки отрасли, прогнозируют в ассоциации "Теплицы России"

Как считает вице-президент ассоциации, председатель совета директоров компании "Липецкагро" Дмитрий Лашин...    читать дальше
.
21 января 2019 года 16:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 16:00 мск составил 65,75/67,05 руб.
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 65,75/67,05 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 26 коп., Cредний курс продажи...
.
21 января 2019 года 15:58
Fitch подтвердило рейтинг Белоруссии на уровне "В," прогноз "стабильный"
Рейтинговое агентство Fitch Ratings 18 января подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Белоруссии по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне "B", прогноз "стабильный", сказано в сообщении Минфина Белоруссии

Агентство...    читать дальше
.
21 января 2019 года 15:50
WhatsApp существенно ограничил пересылку сообщений для борьбы с фейк-новостями
Мессенджер WhatsApp ограничил до 5 раз возможность переслать одно и то же сообщение в борьбе с распространением фейковых новостей, сообщает BBC.

До сих пор пересылать одно и то же сообщение можно было до 20 раз.

Подобное ограничение полгода назад уже было...    читать дальше
.
21 января 2019 года 15:41
Совет ЕС утвердил санкции за химоружие, включив в него руководителя ГРУ и его заместителя
Совет ЕС по иностранным делам утвердил в понедельник введение санкций в отношении лиц, которых в ЕС считают причастными к использованию и развитию химического оружия, сообщается в заявлении, опубликованном на сайте Совета ЕС.

"В список включены двое сотрудников ГРУ, а...    читать дальше
.
21 января 2019 года 15:32
В еврозоне и ЕС в 3-м квартале вырос дефицит бюджета и снизился госдолг
В еврозоне дефицит государственного бюджета по отношению к ВВП в 3-м квартале 2018 года вырос с 0,3% во 2-м квартале 2018 года до 0,5%, свидетельствуют данные Евростата. В ЕС дефицит госбюджета увеличился с 0,4% до 0,6%.

Самый значительный профицит бюджета по...    читать дальше
.
21 января 2019 года 15:30
Во вторник, 22 января, ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 75235,44 млн руб.
Во вторник, 22 января, ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 75235,44 млн руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.