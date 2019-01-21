Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2490,1 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 1415,32 млрд руб.

21 января. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 21 января составили по Российской Федерации 2490,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2134,2 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2595,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2231 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 21 января составили 1415,32 млрд руб. против 1395,98953 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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