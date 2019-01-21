21 января 2019 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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21 января. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:00
|Цены производителей в Германии
|Декабрь 2018
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21 января 2019 года 16:53
Строительство газопровода через Сербию от границы с Болгарией до границы с Венгрией должно начаться в марте, завершение работ запланировано на 15 декабря, сообщил глава "Сербиягаза" Душан Баятович в эфире телеканала РТС.
По его словам, газопровод, по которому... читать дальше
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21 января 2019 года 16:51
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг ООО "Элемент Лизинг", а также выпуска облигаций компании серии 001P-01 до уровня "A-(RU)" со "стабильным" прогнозом, сообщается в пресс-релизе агентства. Ранее у компании действовал рейтинг... читать дальше
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21 января 2019 года 16:44
На реализацию программы профессионального обучения граждан предпенсионного возраста будет ежегодно выделяться около 5 млрд рублей, заявил премьер РФ Дмитрий Медведев.
"Имея в виду изменение пенсионного законодательства, нужно обеспечить защиту тем, кто по старой системе... читать дальше
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21 января 2019 года 16:44
Банк России 22 января проведет аукционы по доразмещению купонных облигаций Банка России (КОБР) №4-16-22BR1-8 на 6 млрд 412,18 млн рублей с минимальной ценой 99,967% от номинала и выпуска №4-17-22BR1-8 на 72,961 млрд рублей с минимальной ценой 99,944% от номинала, говорится в... читать дальше
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21 января 2019 года 16:39
1 января. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 21 января однодневные биржевые облигации серии КС-3-120 на 20 млрд 524,4 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк... читать дальше
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21 января 2019 года 16:34
Число дефолтов по корпоративным облигациям в Китае выросло до рекордного уровня в 2018 году - это новый сигнал проблем на финансовых рынках страны в условиях ослабления темпов экономического подъема.
Согласно данным Fitch, 45 компаний материкового Китая объявили в... читать дальше
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21 января 2019 года 16:25
Внешний долг РФ в 2018 году уменьшился на $64,354 млрд, или на 12,4% - до $453,749 млрд с $518,103 млрд, сообщается в информации, размещенной на сайте ЦБ РФ. "Внешние обязательства сократили все институциональные секторы, но наибольший вклад в снижение внешнего долга страны... читать дальше
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21 января 2019 года 16:15
Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 5,64 пункта (0,228%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2479,25 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2481,88 (+0,33%) пункта, минимальное - 2471,24 (-0,1%)... читать дальше
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21 января 2019 года 16:14
Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз роста экономики России в 2019 году до 1,6% против октябрьской оценки в 1,8%. Оценка роста мирового ВВП также снижена - до 3,5% с 3,7%, говорится в январском обзоре мировой экономики (World Economic Outlook, WEO).
В 2020... читать дальше
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21 января 2019 года 16:06
Оптовые цены на тепличные овощи в РФ к концу года могут повыситься на 10% из-за изменения механизма поддержки отрасли, прогнозируют в ассоциации "Теплицы России"
Как считает вице-президент ассоциации, председатель совета директоров компании "Липецкагро" Дмитрий Лашин... читать дальше
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21 января 2019 года 16:02
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 65,75/67,05 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 26 коп., Cредний курс продажи...
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21 января 2019 года 15:58
Рейтинговое агентство Fitch Ratings 18 января подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Белоруссии по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне "B", прогноз "стабильный", сказано в сообщении Минфина Белоруссии
Агентство... читать дальше
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21 января 2019 года 15:50
Мессенджер WhatsApp ограничил до 5 раз возможность переслать одно и то же сообщение в борьбе с распространением фейковых новостей, сообщает BBC.
До сих пор пересылать одно и то же сообщение можно было до 20 раз.
Подобное ограничение полгода назад уже было... читать дальше
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21 января 2019 года 15:41
Совет ЕС по иностранным делам утвердил в понедельник введение санкций в отношении лиц, которых в ЕС считают причастными к использованию и развитию химического оружия, сообщается в заявлении, опубликованном на сайте Совета ЕС.
"В список включены двое сотрудников ГРУ, а... читать дальше
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21 января 2019 года 15:32
В еврозоне дефицит государственного бюджета по отношению к ВВП в 3-м квартале 2018 года вырос с 0,3% во 2-м квартале 2018 года до 0,5%, свидетельствуют данные Евростата. В ЕС дефицит госбюджета увеличился с 0,4% до 0,6%.
Самый значительный профицит бюджета по... читать дальше
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21 января 2019 года 15:30
Во вторник, 22 января, ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 75235,44 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер... читать дальше
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