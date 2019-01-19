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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 19 января в размере 66,3309 руб., евро - 75,5841 руб.
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19 января 2019 года 09:03
ЦБ РФ установил курс доллара США с 19 января в размере 66,3309 руб., евро - 75,5841 руб.
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19 января. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 19 января, составляет 66,3309 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 11,29 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 19 января, составляет 75,5841 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 4,89 коп.
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19 января 2019 года 17:45
Россельхознадзор готовит предложения об усилении контроля за экспортом зерна из РФ, в том числе за счет лицензирования экспортеров. "Мы информировали вице-премьера Гордеева о том, что мы считаем, что нужно менять форму допуска на экспорт. Есть страны, у которых специфические... читать дальше
.19 января 2019 года 17:22
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об исключении необходимости установления охранных зон у ветроэлектростанций, сообщает официальный сайт правительства России. "Исключена необходимость установления охранных зон в отношении ветроэлектростанций, так как такие... читать дальше
.19 января 2019 года 16:28
Минсельхоз не планирует проводить интервенции на молочном рынке в 2019 году. "В 2019 году молочные интервенции не планируются", - сказал журналистам глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев в кулуарах выставки "Зеленая неделя" в Берлине. Впервые о проведении интервенций на... читать дальше
.19 января 2019 года 15:35
Президент Армении Армен Саргсян подписал в субботу указы о назначении министров в составе нового правительства. Как сообщает пресс-служба президента, Араик Арутюнян назначен министром образования и науки, Сурен Папикян - министром территориального управления и развития, Давид... читать дальше
.19 января 2019 года 14:42
Рост производства продукции агропромышленного комплекса России в 2019 году составит 1-1,5%, прогнозирует Минсельхоз РФ. "На сегодняшний день, по предварительному прогнозу Минсельхоза, в 2019 году прогнозируется сохранение положительной динамики развития АПК. Рост оценивается на... читать дальше
.19 января 2019 года 13:58
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BBB-", то есть на нижней ступени инвестиционного уровня. Долгосрочный рейтинг в национальной валюте... читать дальше
.19 января 2019 года 13:19
В России наблюдается "некоторый" рост цен на отдельные базовые продукты питания в торговых сетях, в целом ценовая ситуация характеризуется как стабильная, сказал журналистам глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев в кулуарах выставки "Зеленая неделя" в Берлине. По его словам,... читать дальше
.19 января 2019 года 12:31
Минсельхоз: Турция выделит РФ квоту на поставки говядины в размере 5 тыс. тонн с возможностью увеличения
Турция выделит России квоту на поставки говядины в размере 5 тыс. тонн с нулевой таможенной пошлиной. Договоренность об этом была достигнута в ходе встречи главы Минсельхоза РФ Дмитрия Патрушева с главой аграрного ведомства Турции Бекиром Пакдемирли, которая состоялась в рамках... читать дальше
.19 января 2019 года 11:59
Премьеры ЕАЭС 1 февраля на встрече Евразийского межправительственного совета должны будут выработать единый подход к определению тарифообразования на транспортировку газа в рамках Евразийского экономического союза, сообщил журналистам председатель коллегии Евразийской... читать дальше
.19 января 2019 года 11:22
Россия в 2018 году увеличила экспорт пшеницы в Турцию на 40%, до $930 млн, и заинтересована в дальнейшем наращивании поставок. "Турция остается одним из крупнейших потребителей российской пшеницы. В 2018 году объемы поставок этой культуры выросли на 40%, до $930 млн. При этом... читать дальше
.19 января 2019 года 10:41
Предприятия российской космической сферы будут поставлять больше продукции в интересах нефтегазового сектора в рамках программы диверсификации, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. "Мы выбрали для себя как основное направление космическую энергетику. Энергетическое силовое... читать дальше
.19 января 2019 года 10:21
Европейский союз не получал официальных просьб от Соединенного Королевства о переносе сроков Brexit, заявил вчера официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас, подчеркнув, что он не переставал это повторять в последние дни. "Мы, комиссия, как хранитель... читать дальше
.19 января 2019 года 10:02
Нерезиденты приняли активное участие в первых в этом году аукционах по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ), сообщил "Интерфаксу" один из участников телефонной конференции представителей Минфина РФ с инвесторами. По словам собеседника агентства, глава... читать дальше
.19 января 2019 года 09:42
Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс заявил, что у Федеральной резервной системы (ФРС) нет конкретных планов относительно дальнейшего повышения базовой процентной ставки. Решение, по его словам, будет приниматься на каждом конкретном заседании в... читать дальше
.19 января 2019 года 09:03
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 19 января, составляет 66,3309 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 11,29 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 19 января, составляет 75,5841 руб. По сравнению...
.18 января 2019 года 19:53
Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 25,97 пункта (1,061%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2473,61 пункта. Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС повысился на... читать дальше
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