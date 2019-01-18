Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 150,5 млрд руб.

18 января. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 18 января по данным на начало операционного дня снизилось до 150,5 млрд руб.

.

Сельхозорганизации РФ с начала года по 14 января реализовали 42,5 тыс. тонн молока, что на 4,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года (40,6 тыс. тонн), сообщает Минсельхоз. Средний надой молока от одной коровы за сутки составил 15,19 кг, что на 0,84 кг больше, чем... читать дальше

.

Американский производитель электромобилей Tesla Inc. сократит численность постоянных сотрудников по всему миру на 7%, написал CEO компании Илон Маск в корпоративном блоге. Кроме того, компания сохранит лишь наиболее важных временных сотрудников и... Кроме того, компания сохранит лишь наиболее важных временных сотрудников и... читать дальше

.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 19 января, составляет 75,5841 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 4,89 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 19 января, составляет 66,3309 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 11,29 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Госдума совместно с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) и ЦБ РФ изучит размер комиссии за обслуживание электронных кошельков, также есть идея обязать данные компании указывать размер комиссии за обслуживание на первой странице договора, сообщил "Интерфаксу" глава комитета... читать дальше

.

осбанк 22 января проведет сбор заявок инвесторов на трехлетние бонды серии БО-002P-04 объемом не менее 5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 8,95-9,10%. Ориентиру соответствует доходность к... Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 8,95-9,10%. Ориентиру соответствует доходность к... читать дальше

.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги в пятницу подъемом на растущем оптимизме трейдеров в отношении торговых переговоров между США и Китаем. Японский индекс Nikkei 225 поднялся по итогам сессии на 1,3%, гонконгский Hang Seng - на 1,25%,... Японский индекс Nikkei 225 поднялся по итогам сессии на 1,3%, гонконгский Hang Seng - на 1,25%,... читать дальше

.

ОПЕК сократила добычу нефти в декабре на 590 тыс. б/с - до 32,39 млн б/с, самого низкого уровня с июля, говорится в ежемесячном обзоре Международного энергетического агентства (МЭА). "Резкое падение добычи в Саудовской Аравии (на 420 тыс. б/с - до 10,64 млн б/с) в... "Резкое падение добычи в Саудовской Аравии (на 420 тыс. б/с - до 10,64 млн б/с) в... читать дальше

.

Министерство транспорта РФ прогнозирует рост грузооборота российских портов по итогам 2019 года на 10-12% по сравнению с 2018 годом, сообщил глава ведомства Евгений Дитрих журналистам в пятницу. "Я полагаю, что мы прирастем процентов на 10-12 по грузообороту по... "Я полагаю, что мы прирастем процентов на 10-12 по грузообороту по... читать дальше

.

Группа S7, объединяющая авиакомпании "Сибирь" и "Глобус" (летают под брендом S7 Airlines), в 2018 году увеличила перевозки пассажиров на 12% по сравнению с 2017 годом - до 15,96 млн человек, говорится в сообщении группы. Так, перевозки на внутренних линиях выросли на... Так, перевозки на внутренних линиях выросли на... читать дальше

.

Фондовые индексы Западной Европы активно растут в ходе торгов в пятницу на сообщениях о том, что власти США рассматривают возможность смягчения пошлин на некоторые товары из Китая. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 повысился в ходе торгов 18... Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 повысился в ходе торгов 18... читать дальше

.

Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 13,59 пункта (0,555%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2461,23 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2464,01 (+0,67%) пункта,... читать дальше

.

Объем розничных продаж в Великобритании в декабре снизился на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны. Это максимальное падение с мая 2017 года, отмечает Trading Economics. В годовом выражении продажи в... читать дальше

.

МЭА сохранило прогноз роста спроса на нефть в 2018 году на уровне 1,3 млн баррелей в сутки и на 2019 год на уровне 1,4 млн баррелей в сутки - до 100,7 млн б/с, говорится в январском отчете агентства. Нефтяные запасы стран ОЭСР на конец ноября снизились по сравнению с... Нефтяные запасы стран ОЭСР на конец ноября снизились по сравнению с... читать дальше

.

Минимальное значение за месяц (с 19 декабря по 18 января) - 67,1728 руб. за доллар, максимальное значение - 70,8893 руб. за доллар, средний курс продажи за месяц снизился на 1,19 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 66,07/66,92 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 4 коп., средний...

.