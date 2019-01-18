Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2595,1 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 1395,99 млрд руб.

18 января. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 18 января составили по Российской Федерации 2595,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2231 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2638,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2303 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 18 января составили 1395,99 млрд руб. против 1424,11229 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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