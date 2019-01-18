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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 66,4438 руб.
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18 января 2019 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 66,4438 руб.
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18 января. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 18 января, составляет 66,4438 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 31,79 коп.
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18 января 2019 года 14:16
Сельхозорганизации РФ с начала года по 14 января реализовали 42,5 тыс. тонн молока, что на 4,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года (40,6 тыс. тонн), сообщает Минсельхоз. Средний надой молока от одной коровы за сутки составил 15,19 кг, что на 0,84 кг больше, чем... читать дальше
.18 января 2019 года 14:08
Американский производитель электромобилей Tesla Inc. сократит численность постоянных сотрудников по всему миру на 7%, написал CEO компании Илон Маск в корпоративном блоге. Кроме того, компания сохранит лишь наиболее важных временных сотрудников и... читать дальше
.18 января 2019 года 13:59
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 19 января, составляет 75,5841 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 4,89 коп. Это автоматическое сообщение.
.18 января 2019 года 13:59
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 19 января, составляет 66,3309 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 11,29 коп. Это автоматическое сообщение.
.18 января 2019 года 13:59
Госдума совместно с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) и ЦБ РФ изучит размер комиссии за обслуживание электронных кошельков, также есть идея обязать данные компании указывать размер комиссии за обслуживание на первой странице договора, сообщил "Интерфаксу" глава комитета... читать дальше
.18 января 2019 года 13:55
осбанк 22 января проведет сбор заявок инвесторов на трехлетние бонды серии БО-002P-04 объемом не менее 5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 8,95-9,10%. Ориентиру соответствует доходность к... читать дальше
.18 января 2019 года 13:51
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги в пятницу подъемом на растущем оптимизме трейдеров в отношении торговых переговоров между США и Китаем. Японский индекс Nikkei 225 поднялся по итогам сессии на 1,3%, гонконгский Hang Seng - на 1,25%,... читать дальше
.18 января 2019 года 13:43
ОПЕК сократила добычу нефти в декабре на 590 тыс. б/с - до 32,39 млн б/с, самого низкого уровня с июля, говорится в ежемесячном обзоре Международного энергетического агентства (МЭА). "Резкое падение добычи в Саудовской Аравии (на 420 тыс. б/с - до 10,64 млн б/с) в... читать дальше
.18 января 2019 года 13:34
Министерство транспорта РФ прогнозирует рост грузооборота российских портов по итогам 2019 года на 10-12% по сравнению с 2018 годом, сообщил глава ведомства Евгений Дитрих журналистам в пятницу. "Я полагаю, что мы прирастем процентов на 10-12 по грузообороту по... читать дальше
.18 января 2019 года 13:25
Группа S7, объединяющая авиакомпании "Сибирь" и "Глобус" (летают под брендом S7 Airlines), в 2018 году увеличила перевозки пассажиров на 12% по сравнению с 2017 годом - до 15,96 млн человек, говорится в сообщении группы. Так, перевозки на внутренних линиях выросли на... читать дальше
.18 января 2019 года 13:19
Фондовые индексы Западной Европы активно растут в ходе торгов в пятницу на сообщениях о том, что власти США рассматривают возможность смягчения пошлин на некоторые товары из Китая. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 повысился в ходе торгов 18... читать дальше
.18 января 2019 года 13:15
Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 13,59 пункта (0,555%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2461,23 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2464,01 (+0,67%) пункта,... читать дальше
.18 января 2019 года 13:14
Объем розничных продаж в Великобритании в декабре снизился на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны. Это максимальное падение с мая 2017 года, отмечает Trading Economics. В годовом выражении продажи в... читать дальше
.18 января 2019 года 13:07
МЭА сохранило прогноз роста спроса на нефть в 2018 году на уровне 1,3 млн баррелей в сутки и на 2019 год на уровне 1,4 млн баррелей в сутки - до 100,7 млн б/с, говорится в январском отчете агентства. Нефтяные запасы стран ОЭСР на конец ноября снизились по сравнению с... читать дальше
.18 января 2019 года 13:05
Средний курс продажи наличного доллара США в банках Москвы достиг минимального значения за месяц и составляет 67,1728 руб.
Минимальное значение за месяц (с 19 декабря по 18 января) - 67,1728 руб. за доллар, максимальное значение - 70,8893 руб. за доллар, средний курс продажи за месяц снизился на 1,19 руб. Это автоматическое сообщение.
.18 января 2019 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск 18 января средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 66,07/66,92 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 66,07/66,92 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 4 коп., средний...
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