Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,8115 руб.

17 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 496 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,8115 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,7911 руб., максимальный - 9,8248 руб. Было заключено 105 сделок. Объем торгов составил 460,85 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,8 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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