Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 75,6889 руб.

17 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 4211 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,6889 руб.

Минимальный курс евро составил 75,485 руб., максимальный - 75,845 руб. Было заключено 4528 сделок. Объем торгов составил 21104,48 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 75,7725 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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