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Россия за первую половину января сократила добычу нефти по сравнению с декабрем 2018 г. на 60 тыс. баррелей в сутки: с 11,45 млн б/с (1,562 млн тонн в сутки) до 11,39 млн б/с (1,55 млн т/с) , сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с данными отраслевой... читать дальше

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На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 2167 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 66,8386... читать дальше

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Практически все руководители американского Центробанка в последние недели высказались в поддержку паузы в повышении процентных ставок, и вчера их примеру последовала глава Федерального резервного банка (ФРБ) Канзаса Эстер Джордж, которую аналитики называют главой "ястребов"... читать дальше

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Потребительские цены в Германии, рассчитанные по национальным стандартам, в декабре 2018 года увеличились на 1,7% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического управления страны (Destatis). Инфляция замедлилась по сравнению с ноябрьскими... читать дальше

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По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи повысился на 3,14 пункта (0,129%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2442,69 пункта. По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 4,36 пункта (0,38%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 4,36 пункта (0,38%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 1310 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 66,9243... читать дальше

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Доллар и евро начали торги на "Московской бирже" снижением. Рубль незначительно растет к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти. В 10:05 мск курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 66,9243... В 10:05 мск курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 66,9243... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочные кредитные рейтинги в иностранной и национальной валюте Запсибкомбанка до "BB+" с "B+". Прогноз рейтингов - "позитивный", говорится в сообщении агентства. Прогноз рейтингов - "позитивный", говорится в сообщении агентства. Краткосрочный рейтинг банка... Краткосрочный рейтинг банка... читать дальше

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Рынок российских акций начал торги незначительными и разнонаправленными изменениями под влиянием смешанных внешних факторов - подросшая нефть компенсируется политической напряженностью в Великобритании, где парламент отверг соглашение по выходу страны из ЕС (Brexit), и снижением... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 66,36/67,86 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 11 коп., Cредний курс продажи...

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Представители промышленных объединений Германии считают, что провал голосования в британском парламенте за план Brexit грозит негативными последствиями и для немецких компаний, передает "Немецкая волна". "Предприятия по обе стороны Ла-Манша остаются в подвешенном состоянии.... читать дальше

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Доллар незначительно растет к евро и фунту стерлингов на фоне политических кризисов в США и Великобритании, при этом японская иена дорожает. Как сообщалось британские парламентарии решили отказаться от уже согласованных условий выхода Великобритании из Евросоюза. В... Как сообщалось британские парламентарии решили отказаться от уже согласованных условий выхода Великобритании из Евросоюза. В... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 16 января по данным на начало операционного дня выросло до 214,5 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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Управление энергетической информации (EIA) США ожидает рост добычи нефти в России по итогам 2019 года на 130 тыс. б/с - до 11,52 млн б/с. "EIA ожидает, что в течение нескольких первых месяцев 2019 года Россия значительно сократит добычу нефти с рекордных уровней в... "EIA ожидает, что в течение нескольких первых месяцев 2019 года Россия значительно сократит добычу нефти с рекордных уровней в... читать дальше

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6 января. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 17 января однодневные биржевые облигации серии КС-3-118 объемом 75 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 16 января составили по Российской Федерации 2798,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2454,4 млрд руб. На... На... читать дальше

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