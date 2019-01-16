16 января 2019 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
| 0
|
16 января. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:00
|Изменение потребительских цен в Германии
|Декабрь 2018
|12:00
|Объем промышленных заказов в Италии
|Ноябрь 2018
|12:30
|Изменение потребительских цен в Великобритании
|Декабрь 2018
|12:30
|Изменение цен производителей в Великобритании
|Декабрь 2018
|13:00
|Изменение потребительских цен в Италии
|Декабрь 2018
|16:30
|Динамика цен на продукцию, импортируемую в США
|Декабрь 2018
|18:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 05 по 11 января
Это автоматическое сообщение.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
16 января 2019 года 10:51
Россия за первую половину января сократила добычу нефти по сравнению с декабрем 2018 г. на 60 тыс. баррелей в сутки: с 11,45 млн б/с (1,562 млн тонн в сутки) до 11,39 млн б/с (1,55 млн т/с) , сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с данными отраслевой... читать дальше
.
16 января 2019 года 10:45
На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 2167 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 66,8386... читать дальше
.
16 января 2019 года 10:35
Практически все руководители американского Центробанка в последние недели высказались в поддержку паузы в повышении процентных ставок, и вчера их примеру последовала глава Федерального резервного банка (ФРБ) Канзаса Эстер Джордж, которую аналитики называют главой "ястребов"... читать дальше
.
16 января 2019 года 10:27
Потребительские цены в Германии, рассчитанные по национальным стандартам, в декабре 2018 года увеличились на 1,7% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического управления страны (Destatis). Инфляция замедлилась по сравнению с ноябрьскими... читать дальше
.
16 января 2019 года 10:20
По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи повысился на 3,14 пункта (0,129%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2442,69 пункта.
По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 4,36 пункта (0,38%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше
.
16 января 2019 года 10:20
На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 1310 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 66,9243... читать дальше
.
16 января 2019 года 10:20
Доллар и евро начали торги на "Московской бирже" снижением. Рубль незначительно растет к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти.
В 10:05 мск курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 66,9243... читать дальше
.
16 января 2019 года 10:13
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочные кредитные рейтинги в иностранной и национальной валюте Запсибкомбанка до "BB+" с "B+".
Прогноз рейтингов - "позитивный", говорится в сообщении агентства.
Краткосрочный рейтинг банка... читать дальше
.
16 января 2019 года 10:06
Рынок российских акций начал торги незначительными и разнонаправленными изменениями под влиянием смешанных внешних факторов - подросшая нефть компенсируется политической напряженностью в Великобритании, где парламент отверг соглашение по выходу страны из ЕС (Brexit), и снижением... читать дальше
.
16 января 2019 года 10:02
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 66,36/67,86 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 11 коп., Cредний курс продажи...
.
16 января 2019 года 09:57
Представители промышленных объединений Германии считают, что провал голосования в британском парламенте за план Brexit грозит негативными последствиями и для немецких компаний, передает "Немецкая волна". "Предприятия по обе стороны Ла-Манша остаются в подвешенном состоянии.... читать дальше
.
16 января 2019 года 09:49
Доллар незначительно растет к евро и фунту стерлингов на фоне политических кризисов в США и Великобритании, при этом японская иена дорожает.
Как сообщалось британские парламентарии решили отказаться от уже согласованных условий выхода Великобритании из Евросоюза. В... читать дальше
.
16 января 2019 года 09:42
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 16 января по данным на начало операционного дня выросло до 214,5 млрд руб.
На начало предыдущего операционного дня сальдо...
.
16 января 2019 года 09:36
Управление энергетической информации (EIA) США ожидает рост добычи нефти в России по итогам 2019 года на 130 тыс. б/с - до 11,52 млн б/с.
"EIA ожидает, что в течение нескольких первых месяцев 2019 года Россия значительно сократит добычу нефти с рекордных уровней в... читать дальше
.
16 января 2019 года 09:31
6 января. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 17 января однодневные биржевые облигации серии КС-3-118 объемом 75 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше
.
16 января 2019 года 09:29
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 16 января составили по Российской Федерации 2798,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2454,4 млрд руб.
На... читать дальше
.