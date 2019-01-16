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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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Росстат повысил оценку инфляции в 2018 году до 4,3%
Росстат повысил оценку по инфляции за 2018 год до 4,3% и подтвердил декабрьскую инфляцию на уровне 0,8%. Показатель оказался выше верхнего значения интервального прогноза ЦБ (3,9-4,2%)
 
Средний размер вклада вырос на 8%
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В РФ создают мобильное приложение для регистрации ДТП
Правительство подготовило проект постановления, которое упростит оформление документов о ДТП для получения выплат по ОСАГО. Извещение об аварии, которое автомобилисты сейчас подают страховщику на бланке, можно будет направить в электронной форме...
 
В России внедрят механизм прослеживаемости топлива от НПЗ до АЗС
Паленого бензина и дизтоплива на заправках за три года стало более чем в два раза меньше. Чтобы свести к минимуму поставки фальсификата, в правительстве склоняются к внедрению системы прослеживаемости топлива от нефтеперерабатывающего завода до...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
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16 января 2019 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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16 января. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
10:00 Изменение потребительских цен в Германии Декабрь 2018
12:00 Объем промышленных заказов в Италии Ноябрь 2018
12:30 Изменение потребительских цен в Великобритании Декабрь 2018
12:30 Изменение цен производителей в Великобритании Декабрь 2018
13:00 Изменение потребительских цен в Италии Декабрь 2018
16:30 Динамика цен на продукцию, импортируемую в США Декабрь 2018
18:30 Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране С 05 по 11 января

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
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НОВОСТИ
16 января 2019 года 10:51
В первую половину января добыча нефти в РФ снизилась на 60 тыс. б/с
Россия за первую половину января сократила добычу нефти по сравнению с декабрем 2018 г. на 60 тыс. баррелей в сутки: с 11,45 млн б/с (1,562 млн тонн в сутки) до 11,39 млн б/с (1,55 млн т/с) , сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с данными отраслевой...    читать дальше
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16 января 2019 года 10:45
За первые полчаса торгов курс доллара США понизился до 66,8386 руб.
На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 2167 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 66,8386...    читать дальше
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16 января 2019 года 10:35
Перерыв в повышении ставок Федрезервом поддерживает и главный "ястреб" ФРС
Практически все руководители американского Центробанка в последние недели высказались в поддержку паузы в повышении процентных ставок, и вчера их примеру последовала глава Федерального резервного банка (ФРБ) Канзаса Эстер Джордж, которую аналитики называют главой "ястребов"...    читать дальше
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16 января 2019 года 10:27
Инфляция в Германии в декабре подтверждена на уровне 1,7%
Потребительские цены в Германии, рассчитанные по национальным стандартам, в декабре 2018 года увеличились на 1,7% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического управления страны (Destatis). Инфляция замедлилась по сравнению с ноябрьскими...    читать дальше
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16 января 2019 года 10:20
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 10:05 мск 16 января растет
По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи повысился на 3,14 пункта (0,129%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2442,69 пункта.

По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 4,36 пункта (0,38%) по сравнению с закрытием предыдущего...    читать дальше
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16 января 2019 года 10:20
За первые пять минут торгов курс доллара США понизился до 66,9243 руб.
На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 1310 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 66,9243...    читать дальше
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16 января 2019 года 10:20
Доллар и евро снижаются в начале торгов на "Московской бирже"
Доллар и евро начали торги на "Московской бирже" снижением. Рубль незначительно растет к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти.

В 10:05 мск курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 66,9243...    читать дальше
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16 января 2019 года 10:13
S&P повысило рейтинги "Запсибкомбанка" с прогнозом "позитивный"
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочные кредитные рейтинги в иностранной и национальной валюте Запсибкомбанка до "BB+" с "B+".

Прогноз рейтингов - "позитивный", говорится в сообщении агентства.

Краткосрочный рейтинг банка...    читать дальше
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16 января 2019 года 10:06
Рынок акций РФ начал торги вблизи уровней закрытия вчерашней сессии
Рынок российских акций начал торги незначительными и разнонаправленными изменениями под влиянием смешанных внешних факторов - подросшая нефть компенсируется политической напряженностью в Великобритании, где парламент отверг соглашение по выходу страны из ЕС (Brexit), и снижением...    читать дальше
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16 января 2019 года 10:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 10:00 мск составил 66,36/67,86 руб.
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 66,36/67,86 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 11 коп., Cредний курс продажи...
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16 января 2019 года 09:57
Бизнес Германии предупреждает о негативных последствиях ситуации с Brexit
Представители промышленных объединений Германии считают, что провал голосования в британском парламенте за план Brexit грозит негативными последствиями и для немецких компаний, передает "Немецкая волна". "Предприятия по обе стороны Ла-Манша остаются в подвешенном состоянии....    читать дальше
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16 января 2019 года 09:49
Доллар незначительно растет к евро и фунту, дешевеет к иене
Доллар незначительно растет к евро и фунту стерлингов на фоне политических кризисов в США и Великобритании, при этом японская иена дорожает.

Как сообщалось британские парламентарии решили отказаться от уже согласованных условий выхода Великобритании из Евросоюза. В...    читать дальше
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16 января 2019 года 09:42
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 214,5 млрд руб.
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 16 января по данным на начало операционного дня выросло до 214,5 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня сальдо...
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16 января 2019 года 09:36
США ожидают рост добычи нефти в России в 2019 году до 11,5 млн б/с
Управление энергетической информации (EIA) США ожидает рост добычи нефти в России по итогам 2019 года на 130 тыс. б/с - до 11,52 млн б/с.

"EIA ожидает, что в течение нескольких первых месяцев 2019 года Россия значительно сократит добычу нефти с рекордных уровней в...    читать дальше
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16 января 2019 года 09:31
ВТБ разместит 17 января однодневные бонды серии КС-3-118 на 75 млрд рублей
6 января. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 17 января однодневные биржевые облигации серии КС-3-118 объемом 75 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии...    читать дальше
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16 января 2019 года 09:29
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2798,2 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 1457,6 млрд руб.
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 16 января составили по Российской Федерации 2798,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2454,4 млрд руб.

На...    читать дальше
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