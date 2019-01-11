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Главная / Все новости / Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 66,9825 руб.
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11 января 2019 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 66,9825 руб.
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11 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 480 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 66,9825 руб. Минимальный курс доллара США составил 66,795 руб., максимальный - 67,16 руб. К этому времени было заключено 19280 сделок. Объем торгов составил 150211,04 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 66,9575 руб. за доллар США. Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 мск. Для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов: в 17:00 мск или 19:00 мск. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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11 января 2019 года 19:47
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.11 января 2019 года 19:30
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Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 66,9825 руб.
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.11 января 2019 года 19:15
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.11 января 2019 года 18:19
Крупнейшая автомобилестроительная компания США General Motors Co. (GM) в пятницу повысила оценку прибыли за 2018 год, а также объявила, что ожидает дальнейшего роста финансового результата в 2019 году на фоне устойчивого спроса на авторынках США и Китая. Как говорится в... читать дальше
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.11 января 2019 года 17:55
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