11 января 2019 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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11 января. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 14.01 по 20.01 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|14.01.2019
|13:00
|Промышленное производство в еврозоне
|Ноябрь 2018
|14.01.2019
|22:00
|Бюджет США
|Декабрь 2018
|15.01.2019
|10:45
|Изменение потребительских цен во Франции
|Декабрь 2018
|15.01.2019
|13:00
|Внешнеторговый баланс еврозоны
|Ноябрь 2018
|15.01.2019
|16:30
|Изменение цен производителей в США
|Декабрь 2018
|15.01.2019
|16:30
|Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing
|Январь 2019
|16.01.2019
|10:00
|Изменение потребительских цен в Германии
|Декабрь 2018
|16.01.2019
|12:00
|Объем промышленных заказов в Италии
|Ноябрь 2018
|16.01.2019
|12:30
|Изменение потребительских цен в Великобритании
|Декабрь 2018
|16.01.2019
|12:30
|Изменение цен производителей в Великобритании
|Декабрь 2018
|16.01.2019
|13:00
|Изменение потребительских цен в Италии
|Декабрь 2018
|16.01.2019
|16:30
|Динамика цен на продукцию, импортируемую в США
|Декабрь 2018
|16.01.2019
|16:30
|Объемы розничных продаж в США
|Декабрь 2018
|16.01.2019
|18:00
|Товарные запасы на складах США
|Ноябрь 2018
|16.01.2019
|18:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 05 по 11 января
|17.01.2019
|10:00
|Изменение оптовых цен в Германии
|Декабрь 2018
|17.01.2019
|12:00
|Внешнеторговый баланс Италии
|Ноябрь 2018
|17.01.2019
|13:00
|Изменение потребительских цен в еврозоне
|Декабрь 2018
|17.01.2019
|13:00
|Объем строительства в еврозоне
|Ноябрь 2018
|17.01.2019
|16:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 06 по 12 января
|17.01.2019
|16:30
|Индекс деловой активности Филадельфии
|Январь 2019
|17.01.2019
|16:30
|Новостройки и разрешения на строительство в США
|Декабрь 2018
|17.01.2019
|16:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 30 декабря по 05 января
|18.01.2019
|08:05
|Объем спроса нерезидентов на американские активы
|Ноябрь 2018
|18.01.2019
|12:00
|Баланс счета текущих операций еврозоны
|Ноябрь 2018
|18.01.2019
|12:00
|Баланс счета текущих операций Италии
|Ноябрь 2018
|18.01.2019
|12:30
|Объемы розничных продаж в Великобритании
|Декабрь 2018
|18.01.2019
|16:30
|Внешнеторговый баланс США
|Ноябрь 2018
|18.01.2019
|16:30
|Изменение потребительских цен в Канаде
|Декабрь 2018
|18.01.2019
|17:15
|Промышленное производство в США
|Декабрь 2018
|18.01.2019
|18:00
|Объем промышленных заказов в США
|Ноябрь 2018
|18.01.2019
|18:00
|Объем расходов на строительство в США
|Ноябрь 2018
|18.01.2019
|18:00
|Продажи домов на первичном рынке жилья США
|Ноябрь 2018
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