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Индекс Мосбиржи нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 10,3 пункта (0,423%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2444,45 пункта. К середине дня индекс РТС начал расти. По состоянию на 18:45 мск... К середине дня индекс РТС начал расти. По состоянию на 18:45 мск... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 28805,322 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 278,778 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 480 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 66,9825 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 541 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,9172 руб. Минимальный курс юаня составил 9,9 руб., максимальный - 9,9375... Минимальный курс юаня составил 9,9 руб., максимальный - 9,9375... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1490 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 77,1204 руб. Минимальный курс евро составил 76,8325 руб.,... Минимальный курс евро составил 76,8325 руб.,... читать дальше

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Минфин РФ принял решение о размещении еще одного дополнительного выпуска облигаций федерального займа для физических лиц (ОФЗ-н) N 53003RMFS объемом 5 млрд рублей. Приказ об эмиссии допвыпуска ОФЗ-н 53003 опубликован на сайте ведомства. Дата начала размещения облигаций... Дата начала размещения облигаций... читать дальше

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Лизинговая компания ООО "Соллерс-Финанс" 11 января в рамках оферты приобрела 1 млн 628,7 тыс. облигаций 1-й серии, следует из сообщения эмитента. Бумаги приобретены по цене 101% от номинала, агентом по оферте выступил Совкомбанк. Бумаги приобретены по цене 101% от номинала, агентом по оферте выступил Совкомбанк. Объем выпуска на текущий... Объем выпуска на текущий... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил пятницу в положительной зоне на фоне наметившейся коррекции нефти вниз. Европейские фондовые рынки завершали торги понижательным трендом. Европейские фондовые рынки завершали торги понижательным трендом. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) выросли в пятницу благодаря оптимизму в... Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) выросли в пятницу благодаря оптимизму в... читать дальше

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Цены на муку в России в начале года ощутимо пошли вверх. Это стало реакцией на существенное подорожание зерна, которое произошло в начале декабря прошлого года, считают в Институте конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). "В начале года произошло ожидаемое укрепление цен на... "В начале года произошло ожидаемое укрепление цен на... читать дальше

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ПАО "Сибирский гостинец" (MOEX: SIBG) 10 января провело общее собрание владельцев облигаций серии БО-001Р-01, говорится в сообщении эмитента. Держатели бондов согласились на внесение эмитентом изменений в решение о выпуске облигаций, предусматривающих сокращение срока обращения... читать дальше

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Правительство РФ хочет дать право уполномоченным банкам в сфере гособоронзаказа (ГОЗ) не раскрывать сведения о финансовой и бухгалтерской отчетности и еще ряд данных из Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юрлиц, рассказал "Интерфаксу" источник в... читать дальше

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Крупнейшая автомобилестроительная компания США General Motors Co. (GM) в пятницу повысила оценку прибыли за 2018 год, а также объявила, что ожидает дальнейшего роста финансового результата в 2019 году на фоне устойчивого спроса на авторынках США и Китая. Как говорится в... Как говорится в... читать дальше

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АО "Связьинвестнефтехим" ("СИНХ", принадлежит Татарстану) стало владельцем 2,799% акций ПАО "КАМАЗ", следует из материалов "Связьинвестнефтехима". "АО "СИНХ" приобрело акции у государственной корпорации "Ростех" для диверсификации своего инвестиционного портфеля", -... "АО "СИНХ" приобрело акции у государственной корпорации "Ростех" для диверсификации своего инвестиционного портфеля", -... читать дальше

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Американские фондовые индексы активно опускаются в начале торгов в пятницу, инвесторы реагируют на статданные о потребительских ценах в США в декабре. Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:44 МСК 11 января упал на 167,26 пункта (0,7%) и составил 23834,66... Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:44 МСК 11 января упал на 167,26 пункта (0,7%) и составил 23834,66... читать дальше

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ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус" (завод Nissan в Санкт-Петербурге) в 2018 году выпустил 56,525 тыс. автомобилей, что на 23% больше уровня 2017 года (45,847 тыс.), сообщила компания. В сообщении отмечается, что в 2018 году компания начала производство нового X-Trail. Во... В сообщении отмечается, что в 2018 году компания начала производство нового X-Trail. Во... читать дальше

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В 4-м квартале 2018 года мировые поставки персональных компьютеров (ПК) сократились по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 4,3% - до 68,6 млн единиц, свидетельствуют предварительные данные аналитической компании Gartner. По итогам 2018 года в целом... По итогам 2018 года в целом... читать дальше

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