Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 76,8447 руб.

9 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 25368 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,8447 руб.

Минимальный курс евро составил 76,6 руб., максимальный - 77,0875 руб. Было заключено 3383 сделки. Объем торгов составил 18199,28 млн руб., что на 35% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 76,7575 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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