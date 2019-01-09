ЦБ РФ установил курс доллара США с 10 января в размере 67,0795 руб.

9 января. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 10 января, составляет 67,0795 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 239,11 коп.

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Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 24,44 пункта (1,023%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2414,13 пункта. Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС... Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 40541,514 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 358,287 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 942 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,8492 руб. Минимальный курс евро составил 76,5725 руб.,... Минимальный курс евро составил 76,5725 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 83 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 67,0149 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 364 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,8141 руб. Минимальный курс юаня составил 9,7626 руб., максимальный - 9,8332... Минимальный курс юаня составил 9,7626 руб., максимальный - 9,8332... читать дальше

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Банк России во втором квартале 2018 года увеличил долю резервных валютных активов, инвестированных в активы, номинированные в китайских юанях, до 14,7% с 5,0%, в евро - до 32,0% с 22,2%, одновременно сократив долю активов в долларах США до 21,9% с 43,7%. Данные о... Данные о... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в плюсе на фоне дорожающей нефти и позитива на мировых фондовых рынках. Индекс МосБиржи закрепился выше рубежа 2400 пунктов на фоне ослабления рубля. Сегодня выросла фондовая Азия (Япония прибавила 1,1%, Китай - 0,7%), плюсуют Европа.... Сегодня выросла фондовая Азия (Япония прибавила 1,1%, Китай - 0,7%), плюсуют Европа.... читать дальше

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Американские фондовые индексы растут в среду благодаря оптимизму в отношении переговоров между США и Китаем. В центре внимания трейдеров - протокол заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) от 18-19 декабря, а также выступления представителей Федеральной... читать дальше

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Глава Минфина США Стивен Мнучин намерен обсудить санкции в отношении компаний российского бизнесмена Олега Дерипаски с конгрессменами-демократами, сообщило агентство Bloomberg в среду со ссылкой на неназванных официальных представителей. Речь идет о компаниях En+,... Речь идет о компаниях En+,...

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 1680 тыс. баррелей - до 439,738 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 8066 тыс. баррелей и составили 248,062 млн баррелей,... Товарные запасы бензина повысились на 8066 тыс. баррелей и составили 248,062 млн баррелей,... читать дальше

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ЭБ завершил 9 января размещение краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К119 номинальным объемом 20 млрд рублей, реализовав 25% выпуска на 5 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Сбор заявок на бонды серии ПБО-001Р-К119 прошел 27 декабря. Ставка купона составила... Сбор заявок на бонды серии ПБО-001Р-К119 прошел 27 декабря. Ставка купона составила... читать дальше

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Американская Chesapeake Energy Corp. сообщила о намерении сократить капиталовложения в текущем году, присоединившись к ряду других нефтегазовых компаний, урезавших бюджеты на фоне падения цен на нефть и природный газ. "Мы планируем уменьшить капиталовложения в 2019 году... "Мы планируем уменьшить капиталовложения в 2019 году... читать дальше

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Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Чарльз Эванс считает, что базовая процентная ставка в США может превысить нейтральный уровень. "Если понижательные риски исчезнут, а фундаментальные показатели останутся сильными, я ожидаю, что в конечном счете ставка по... читать дальше

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РФ вновь хочет поставить перед Китаем вопрос об отмене пошлин на импорт угля, которые сдерживают экспансию российских поставщиков на самом крупном в мире рынке. Китай в 2014 г ввел импортные пошлины на антрацит, коксующийся и энергетический уголь в размере 3-6%. При... Китай в 2014 г ввел импортные пошлины на антрацит, коксующийся и энергетический уголь в размере 3-6%. При... читать дальше

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Курс доллара США снижается к большинству мировых валют в среду. Иена дорожает к доллару, но дешевеет к другим валютам. Как указывают эксперты, доллар и иена дешевеют благодаря оптимизму по поводу торговых переговоров США с Китаем, который повысил спрос на более рисковые активы... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 22615 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 67,0492 руб. Минимальный курс доллара США составил 66,5675 руб.,... Минимальный курс доллара США составил 66,5675 руб.,... читать дальше

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