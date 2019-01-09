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Главная  /  Все новости  /  Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 1765,5 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 1901,98 млрд руб.
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09 января 2019 года 10:12

Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 1765,5 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 1901,98 млрд руб.

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9 января. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 9 января составили по Российской Федерации 1765,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1295,5 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2111,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1529,5 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 9 января составили 1901,98 млрд руб. против 1555,91514 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Кредиты,  Остатки

 
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