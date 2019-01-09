09 января 2019 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
| 0
|
9 января. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:00
|Баланс счета текущих операций Германии
|Ноябрь 2018
|10:00
|Внешнеторговый баланс Германии
|Ноябрь 2018
|10:45
|Индекс доверия потребителей к экономике Франции
|Декабрь 2018
|12:00
|Данные о безработице в Италии
|Ноябрь 2018
|13:00
|Данные по безработице в еврозоне
|Ноябрь 2018
|16:15
|Новостройки в Канаде
|Декабрь 2018
|16:30
|Внешнеторговый баланс США
|Ноябрь 2018
|18:00
|Объем промышленных заказов в США
|Ноябрь 2018
|18:00
|Объем расходов на строительство в США
|Ноябрь 2018
|18:00
|Продажи домов на первичном рынке жилья США
|Ноябрь 2018
|18:00
|Процентная ставка Банка Канады
|Январь 2019
|18:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 29 декабря по 04 января
Это автоматическое сообщение.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
09 января 2019 года 19:45
Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 24,44 пункта (1,023%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2414,13 пункта.
Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС... читать дальше
.
09 января 2019 года 19:35
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 40541,514 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 358,287 млрд руб., или на...
.
09 января 2019 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 942 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,8492 руб.
Минимальный курс евро составил 76,5725 руб.,... читать дальше
.
09 января 2019 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 83 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 67,0149 руб.
Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
.
09 января 2019 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 364 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,8141 руб.
Минимальный курс юаня составил 9,7626 руб., максимальный - 9,8332... читать дальше
.
09 января 2019 года 19:12
Банк России во втором квартале 2018 года увеличил долю резервных валютных активов, инвестированных в активы, номинированные в китайских юанях, до 14,7% с 5,0%, в евро - до 32,0% с 22,2%, одновременно сократив долю активов в долларах США до 21,9% с 43,7%.
Данные о... читать дальше
.
09 января 2019 года 18:58
Рынок акций РФ завершил торги в плюсе на фоне дорожающей нефти и позитива на мировых фондовых рынках. Индекс МосБиржи закрепился выше рубежа 2400 пунктов на фоне ослабления рубля.
Сегодня выросла фондовая Азия (Япония прибавила 1,1%, Китай - 0,7%), плюсуют Европа.... читать дальше
.
09 января 2019 года 18:49
Американские фондовые индексы растут в среду благодаря оптимизму в отношении переговоров между США и Китаем. В центре внимания трейдеров - протокол заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) от 18-19 декабря, а также выступления представителей Федеральной... читать дальше
.
09 января 2019 года 18:45
Глава Минфина США Стивен Мнучин намерен обсудить санкции в отношении компаний российского бизнесмена Олега Дерипаски с конгрессменами-демократами, сообщило агентство Bloomberg в среду со ссылкой на неназванных официальных представителей.
Речь идет о компаниях En+,...
.
09 января 2019 года 18:32
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 1680 тыс. баррелей - до 439,738 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США.
Товарные запасы бензина повысились на 8066 тыс. баррелей и составили 248,062 млн баррелей,... читать дальше
.
09 января 2019 года 18:21
ЭБ завершил 9 января размещение краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К119 номинальным объемом 20 млрд рублей, реализовав 25% выпуска на 5 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Сбор заявок на бонды серии ПБО-001Р-К119 прошел 27 декабря. Ставка купона составила... читать дальше
.
09 января 2019 года 18:19
Американская Chesapeake Energy Corp. сообщила о намерении сократить капиталовложения в текущем году, присоединившись к ряду других нефтегазовых компаний, урезавших бюджеты на фоне падения цен на нефть и природный газ.
"Мы планируем уменьшить капиталовложения в 2019 году... читать дальше
.
09 января 2019 года 18:11
Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Чарльз Эванс считает, что базовая процентная ставка в США может превысить нейтральный уровень. "Если понижательные риски исчезнут, а фундаментальные показатели останутся сильными, я ожидаю, что в конечном счете ставка по... читать дальше
.
09 января 2019 года 17:57
РФ вновь хочет поставить перед Китаем вопрос об отмене пошлин на импорт угля, которые сдерживают экспансию российских поставщиков на самом крупном в мире рынке.
Китай в 2014 г ввел импортные пошлины на антрацит, коксующийся и энергетический уголь в размере 3-6%. При... читать дальше
.
09 января 2019 года 17:43
Курс доллара США снижается к большинству мировых валют в среду. Иена дорожает к доллару, но дешевеет к другим валютам. Как указывают эксперты, доллар и иена дешевеют благодаря оптимизму по поводу торговых переговоров США с Китаем, который повысил спрос на более рисковые активы... читать дальше
.
09 января 2019 года 17:30
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 22615 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 67,0492 руб.
Минимальный курс доллара США составил 66,5675 руб.,... читать дальше
.