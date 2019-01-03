Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,0805 руб.

3 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 869 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,0805 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,966 руб., максимальный - 10,092 руб. Было заключено 10 сделок. Объем торгов составил 6,47 млн руб., что на 100% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,966 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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