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03 января 2019 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,0805 руб.
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3 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 869 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,0805 руб. Минимальный курс юаня составил 9,966 руб., максимальный - 10,092 руб. Было заключено 10 сделок. Объем торгов составил 6,47 млн руб., что на 100% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,966 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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