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29 декабря 2018 года 19:15

Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,1674 руб.

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29 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 755 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,1674 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,728 руб., максимальный - 10,6569 руб. Было заключено 86 сделок. Объем торгов составил 58,62 млн руб., что на 90% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,417 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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