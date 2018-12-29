29 декабря 2018 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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29 декабря. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 31.12 по 06.01 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|02.01.2019
|10:00
|Объемы розничных продаж в Германии
|Ноябрь 2018
|02.01.2019
|18:00
|Продажи домов на первичном рынке жилья США
|Ноябрь 2018
|03.01.2019
|12:00
|Изменение денежной массы в еврозоне
|Ноябрь 2018
|03.01.2019
|16:15
|Занятость в производственном секторе США
|Декабрь 2018
|03.01.2019
|16:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 23 по 29 декабря
|03.01.2019
|16:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 16 по 22 декабря
|03.01.2019
|18:00
|Индекс деловой активности в производственном секторе США
|Декабрь 2018
|03.01.2019
|18:00
|Объем расходов на строительство в США
|Ноябрь 2018
|04.01.2019
|10:00
|Индекс изменения стоимости жилья в Великобритании от NationWide
|Декабрь 2018
|04.01.2019
|10:45
|Предварительная оценка потребительских цен во Франции
|Декабрь 2018
|04.01.2019
|11:55
|Данные о безработице в Германии
|Декабрь 2018
|04.01.2019
|12:30
|Изменение денежной массы в Великобритании
|Ноябрь 2018
|04.01.2019
|13:00
|Изменение цен производителей в еврозоне
|Ноябрь 2018
|04.01.2019
|13:00
|Предварительная оценка потребительских цен в еврозоне
|Декабрь 2018
|04.01.2019
|13:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Италии
|Декабрь 2018
|04.01.2019
|16:30
|Безработица в Канаде
|Декабрь 2018
|04.01.2019
|16:30
|Данные с рынка труда США
|Декабрь 2018
|04.01.2019
|16:30
|Цены производителей в Канаде
|Ноябрь 2018
|04.01.2019
|18:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 22 по 28 декабря
Это автоматическое сообщение.
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ажаемые коллеги и друзья!
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